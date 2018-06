Vol de services: des enquêteurs débarquent chez deux abonnés de Vidéotron à Longueuil

LONGUEUIL | Le Service de police de l’agglomération de Longueuil, avec des représentants de Bell et de Vidéotron, a effectué deux perquisitions dans des résidences dans le cadre d’un dossier de vol de services de télécommunications.

«En avril 2018, [les services] des enquêtes de Bell et Vidéotron ont détecté une utilisation anormale de la part [d’abonnés de Vidéotron], a indiqué le SPAL sur sa page Facebook. Devant l’ampleur du dossier, ils ont contacté le SPAL et s’est enclenchée une enquête qui ce [vendredi] matin, s’est soldée par deux perquisitions dans des résidences de la rue Wolfe et Dollar à Longueuil.»

Plusieurs appareils ont été saisis au cours de l’opération et les installations qui servaient à redistribuer le service illégalement ont été mises hors service, a précisé le SPAL, soulignant que «les suspects reliés à ce vol de services de télécommunication offraient sur le web et via les réseaux sociaux, le même service que celui disponible chez certains câblodistributeurs».

Aussi, les suspects vendaient à des consommateurs répondant à leur annonce sur internet des décodeurs pour capter les signaux volés, a par ailleurs appris l’Agence QMI.

Selon la police, des arrestations, ainsi que d’autres perquisitions, pourraient avoir lieu relativement à cette affaire. Les enquêteurs soupçonnent qu’il pourrait s’agir «d’un réseau interconnecté avec d’autres individus impliqués dans ce vol de services de câblodistribution».

«Cette pratique est non seulement interdite mais, constitue un acte criminel et est passible d’un emprisonnement, a expliqué le SPAL dans son message. Le fait d’acheter ce type de service offert sur le marché noir est également illégal et passible d’une peine.»