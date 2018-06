Vous ne verrez plus jamais le sac banane de la même manière

Ce n’est plus un secret pour personne : le sac banane est l’accessoire le plus convoité de la saison et Nike a décidé de s’en inspirer pour créer une version améliorée de leurs célèbres sandales Benassi en leur y ajoutant une petite pochette qui se zippe sur le dessus.

En mélangeant ces deux tendances de l’été, ça donne littéralement un fanny pack sur des babouches. On aura tout vu!

Dans la même lignée que le bracelet flasque, ce nouvel hybride n’a pas besoin nécessairement d’exister, mais selon nos prévisions, cette paire de sandales deviendra rapidement un indispensable de l’été.

En plus d’être stylées, elles offrent un espace de rangement supplémentaire, ce qui semble être la solution parfaite si vous ne savez pas où entreposer vos clés et votre argent lorsque vous êtes à la piscine ou à la plage. Assez pratique merci, YAS!

Pour celles qui détestent avoir un sac à la taille ou sur l’épaule, cet hybride est l’option idéale pour garder votre rouge à lèvres en sécurité lors de vos déplacements.

Une publication partagée par J23 (@j23app) le 29 Mai 2018 à 5 :17 PDT

La date de sortie et le prix sont encore à confirmer, mais les sandales seront offertes en plusieurs coloris qui plairont autant aux plus flamboyants qu’aux plus conservateurs : vert fluo et turquoise, rose/mauve et noir ainsi que blanc et noir.

On a déjà hâte de les porter avec nos bas blancs Nike lors d’un festival!

Sondage Est-ce que ces sandales de style sac banane seront les indispensables de votre été? Oui, je les veux immédiatement. Non, vraiment trop bizarre. Partagez votre résultat sur Facebook

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!