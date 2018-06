CLOUTIER, Marie-Reine



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 29 mai 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Reine Cloutier. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueilleradimanche le 3 juin 2018 de 13h30 à 16h30, lundi le 4 juin 2018 de 12h à 13h45.et de là au cimetière de Sainte-Marie. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : feu Jean-Thomas (feu Marie-Jeanne Nadeau), feu Albert (feu Clara Lachance), feu Jeannette (feu Joseph-Irenée Poulin), feu Joseph (feu Marie-Jeanne Turcotte), feu Joseph-Hervé (feu Maria Nadeau), feu Alphonse (feu Marie-Marthe Perreault), feu Armand et feu Angelo (feu Jeannine Labbé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués, leur grand dévouement et leur présence envers notre tante. Un don à lafabrique de Sainte-Marie : www.upnb.org/sainte-marie.htmlSociété canadienne du canadienne : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qseraient appréciés.