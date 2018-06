GENDRON, Louise



À Notre-Dame-du-Portage, le 25 mai 2018, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédée dame Louise Gendron, ancienne propriétaire du bureau de courtage J.O. Gendron enr. Elle était la fille de feu M. J. Oscar Gendron et de feu dame Rollande Lebel. Elle demeurait à Notre-Dame-du-Portage. La famille recevra les condoléances en la Sacristie de Notre-Dame-du-Portage, le samedi 9 juin 2018, à compter de 13 h.et de là, au cimetière de Saint-Patrice. Elle laisse dans le deuil, son ange gardien Sylvie Tessier, son cousin Robert Gendron, ses autres parents et ami(e)s des familles Gendron et Lebel. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Bas St-Laurent, 235, avenue St-Jérôme, bureau 301, Matane, G4W 3A7. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :