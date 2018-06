LANGLOIS, Robert



C'est avec un chagrin infini que nous vous annonçons le décès de monsieur Robert (Bob) Langlois, survenu le 23 mai 2018 à l'Hôtel-Dieu de Québec, alors entouré des siens. Il avait 69 ans. Il était l'époux de madame Renée Coulombe, le fils de feu madame Elysabeth Letang et de feu monsieur Edouard Langlois, ainsi que le beau-fils de feu madame Françoise Donaldson. L'a également précédé son frère Jacques. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aule vendredi 8 juin 2018, de 17h à 21h, ainsi que le samedi 9 juin 2018, de 9h à 11h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Catherine de Saint-Augustin du cimetière Saint-Charles. Outre sa conjointe bien-aimée et complice des 49 dernières années, il laisse dans le deuil ses quatre enfants qui étaient sa fierté : Michel (Catherine Bouchard), Simon (Madeleine Piuze), Valérie (Sébastien Fex) et Julie (Jonathan Gauvreau); ainsi que ses sept petits-enfants qu'il aurait tant aimé continuer de voir grandir : Raphael, Ariane, Rosalie, Arnaud, Sean, Justin et Chelsea. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs qu'il adorait : Micheline (Renald Dubé), Marguerite, Rita (Frederick Bourgeois), Louise, Johnny, Yves, Guy (Michèle Gendron), André, Daniel et Sylvie (Robert Dubuc); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Coulombe : Rita (feu Quang-Kien Tran), Michel (Francine Bureau), Lucie (Marc Côté), Denis (Francine Villeneuve) et Louise (Marc Émond); plusieurs neveux et nièces; ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines des familles Letang, Donaldson, Bélanger et Fiset; en plus de nombreux amis et anciens collègues de travail. Bob a laissé une trace de bonté et de joie partout sur son passage. Sa générosité sans bornes, sa détermination, sa vigueur, son authenticité ainsi que son rapport au bonheur, sans oublier son humour caractéristique, continueront à marquer nos vies et à briller avec nous. Nous tenons à remercier sincèrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et leurs bons soins, et tout spécialement les équipes des départements d'hématologie et des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don dirigé vers le département d'hématologie ou celui des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, par l'entremise de la Fondation du CHU de Québec : 10, rue de l'Espinay, Québec; téléphone : 418 525-4385; courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca; site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.