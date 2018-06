LÉVESQUE, Monique



Au CHU de Québec (Pavillon du St- Sacrement), le samedi 19 mai 2018, à l'âge de 75 ans et un mois, est décédée Madame Monique Lévesque. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Lévesque et de feu dame Laura Ouellet-Lévesque. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la- Jacques-Cartier.La famille vous accueillera pour les condoléances avant la célébration des funérailles à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants: Céline Chénier et Nancy Chénier (Stéphane Pouliot) et sa petite-fille: Sabrina Caron (Jonathan Monge), sa sœur Lucille Lévesque, son frère Roger Lévesque (Jacqueline Jobin Lévesque), ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces. La famille aimerait remercier chaleureusement le personnel du CHU de Québec, Pavillon St-Sacrement pour les bons soins, leur chaleur humaine et leur accompagnement. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon St-Sacrement sise au Local E1-152, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5 ou via le site internet au fondation.chuq@chuq.qc.ca. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place, lors de la cérémonie.