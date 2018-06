MARQUIS, Isabelle Nadeau



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 29 mai 2018, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée madame Isabelle Nadeau, épouse de feu monsieur Léopold Marquis, fille de feu Julien Nadeau et de feu Éva Lizotte. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne (feu Samuel Vallières, Denis Audet), André (Marlène Simard), Jean-Paul et Michel (Madeleine Lafrance et son fils Alexandre (Valérie)); ses petits-enfants : Jean-Michel et Alexandre (Catherine Bernard); Marilyn (Daniel); son beau-frère : Pierre Trottier (feu Lorraine Nadeau); sa belle-soeur : Suzanne Dumont (feu Jean-Léon Marquis); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis.le mardi 5 juin à compter de 11h30.