JOBIN, Henri



Monsieur Henri Jobin est décédé à Québec, le 21 mai 2018, à l'âge de 98 ans. Il était l'époux de feu madame Cécile Lacroix. Il laisse dans le deuil ses cinq enfants : Yvan (Mileva Mrakovic), Bruno (France Mercier), Josée (Serge Gingras), Claude (Jean-Marc Levasseur) et Rémi (Catherine Jean); ses cinq petits-enfants : Rachel (Marko), Tristan (Marie-Pier), Sarah (Dominick), Quentin (Claire) et Lucas (Hoa); ses cinq arrière-petits-enfants : Yann, Tamara, Lily-Rose, Christophe et Arya; sa sœur Janine Vadnais; ses neveux et nièces : Michèle et Raymonde Reny, Micheline et Marc Giroux, Marie et Jimmy Vadnais, ainsi que de nombreux et précieux amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à la, de 14h à 16h.La famille remercie de tout cœur le personnel dévoué du Domaine Saint-Dominique et des Jardins Saint-Sacrement.