COUTURE, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 mai 2018, à l'âge de 51 ans, est décédé monsieur Pierre Couture. Il était le fils de Raynald Couture et de Louise Audet. Il demeurait à Lévis. La famille vous accueillera à lale dimanche, 3 juin de 13h30 à 16h30, le lundi, 4 juin de 9h à 10h40.Il laisse dans le deuil outre ses parents, ses frères et ses sœurs: Eric (Mélanie Drolet), Isabelle (Patrice Simard), Nicolas (Annie Therrien), Caroline (Gaby Lamontagne); ses neveux et ses nièces: Charles Couture, Rosalie et Maude Simard, Antoine et Louis-Philippe Couture, Christophe et Zachary Lamontagne. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis www.fhdl.ca ou à la Société canadienne du cancer www.cancer.ca seraient appréciés. Sincères remerciements à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement et les bons soins prodigués en fin de vie.La direction des funérailles a été confiée à la