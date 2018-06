Alexis Lepage obtient son meilleur résultat en Coupe du monde

Le triathlète québécois Alexis Lepage a obtenu son meilleur résultat en carrière en Coupe du monde en prenant le 23e rang à Cagliari, en Italie.

C’est l’Italien Delian Stateff (54 min 45 s) qui a remporté l’épreuve. Il a été accompagné sur le podium par le Néo-Zélandais Hayden Wilde (54 min 49 s) et par un autre Italien, Davide Uccellari (54 min 54 s).

«Je me sentais quand même confiant avant la course. J’ai eu une natation relativement bonne. Je me suis bien concentré sur ma technique et sur mes appuis pour nager efficacement», a commenté Lepage, qui a enregistré un temps de 56 min 21 s.

«Le parcours de vélo était très exigeant, a poursuivi l’athlète de Québec. Il y avait cinq tours dans lesquels il y avait une côte d’environ 1 min 20 s où on devait pousser très fort chaque fois et une descente qui était très technique. Puisque la route était assez endommagée, on ne pouvait pas vraiment se reposer dans la descente. J’ai réussi à bien gérer le vélo pour économiser le plus d’énergie possible. »

Les 5 kilomètres de course à pied ont été un peu plus difficiles pour Lepage qui sentait son niveau d’énergie diminuer considérablement.

«J’avais les deux mollets qui étaient vraiment en feu et je sentais qu’ils allaient cramper. J’avais aussi une crampe abdominale pendant trois kilomètres de la course à pied. Donc je n’arrivais pas à avoir une bonne technique et j’ai un peu écopé dans cette partie», a expliqué Lepage, qui sera de retour en action dans deux semaines, à la Coupe du monde d’Anvers, en Belgique.