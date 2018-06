LAFLAMME, Claude



À L'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 30 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Claude Laflamme, époux de madame Gemma Clavet. Il demeurait à Québec (Arr. Beauport). La famille vous accueillera le mardi 5 juin de 19h à 21h et, à compter de 15h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité Notre-Dame, rue Wilbrod Robert. Monsieur Laflamme laisse dans le deuil son épouse madame Gemma Clavet ; ses enfants : Sylvie, Yves, Jean (France Fortin) et Alain (Marie Talbot) ; ses petits-enfants: Samuel Bégin-Laflamme et Jean-Félix Houle-Laflamme ; ses frères et sœurs : Côme (Monique Tremblay), Jean-Paul (Louise Lord), Mariette (feu Jules Tessier), Clément (Andrée Giguère), Pauline (Yvon Duchesne), Conrad (Suzanne Martineau), Gilles (Denise Leclerc), Hélène (Benoît Gagnon), Lucie (Ghislain Drapeau) ; sa belle sœur Raymonde Poirier (feu Jacques Laflamme) et son beau-frère Raymond Langlois (feu Francine Laflamme) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Clavet : Gisèle Beaulieu (feu Fernand Clavet), Denise Allaire (feu Marcel Clavet), Fernande Clavet (feu Jean-Paul Perron), Yolande Gagnon (feu Wilfrid Clavet), Gérard Clavet (Noëlla Breton), Emile Clavet, Ghislaine Clavet (Réal Rancourt), André Clavet (Georgette Bureau), José Clavet (France Pilon), Thérèse Clavet (Clément Létourneau) et Denis Clavet (Ghislaine Rancourt), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.