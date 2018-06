Des jouets qui roulent et qui volent

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Luc Poirier dévoile ses « jouets d’été »

Le millionnaire d’Occupation double et investisseur à succès Luc Poirier a dévoilé sur son compte Instagram ses « jouets d’été ». « Aujourd’hui c’est un grand jour pour l’amateur de voitures en moi. Je prends possession durant la journée de quelques-uns de mes jouets d’été dont Ferrari F12, Porsche 911 Turbo S et la nouvelle Corvette ZR1 », écrit-il à ses nombreux fans. Poirier développe actuellement un terrain à Brossard (tout près du Dix30 et d’une future gare du Réseau électrique métropolitain (REM)) avec le magnat Vincent Chiara. Des rumeurs indiquent qu’il tenterait également de faire l’acquisition d’un intérêt dans une franchise de la Ligue nationale de hockey (LNH).

André et Paul Desmarais Jr. exercent des options pour 21 M$

Photo Ben Pelosse

Les deux cochefs de la direction chez Power Corporation, André et Paul Desmarais Jr., ont disposé d’options d’achat de Power Corporation pour une valeur totale d’environ 21 millions $. Selon les explications du porte-parole de Power, Me Stéphane Lemay, MM. Desmarais ont « chacun disposé dans le cours normal (d’)options d’achat qui arrivaient alors à échéance après 10 ans ». Les deux dirigeants demeurent actionnaires de Power à hauteur de 437 millions $ chacun. « Ces dispositions d’options d’achat sont donc très loin de représenter des désinvestissements », précise le porte-parole de Power.

Condo de 2,75 M$ vendu à Westmount

La femme de l’artiste et philanthrope Danny Taran a fait l’achat d’un condo pour 2,75 millions $ à Westmount. Le vendeur est une fiducie reliée notamment à Louis-Philippe Cordeau, patron de la firme d’ensachage et de ripe de bois Frank-Lareau Top-Bedding. Le condo est situé dans « un immeuble à services complets au cœur de Westmount, à quelques pas des boutiques et restaurants [...] et proche du centre-ville de Montréal », selon une courtière. Parmi les services offerts : un portier et sécurité 24 heures sur 24, un valet parking pour les visiteurs, une « magnifique piscine intérieure et une salle de gym à la fine pointe de la technologie »

Le Global 7000 à vous pour 73 M$ US

Photo courtoisie, Bombardier

Bombardier va commencer cette année la livraison de son avion d’affaires de luxe Global 7000, destiné aux ultra-riches. Il s’agit d’un des jets d’affaires les plus gros et offrant la plus longue portée, avec une possibilité de voler de New York à Hong Kong sans escale. Coût : 73 M$ US l’unité.