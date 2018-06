Des restos de plage pas chers!

Manger les pieds dans le sable, entre deux saucettes tout en admirant la vue imprenable sur l’océan, ça vous dit ?

En Floride, nul besoin de séjourner dans un hôtel cinq étoiles pour bénéficier d’un tel décor. Il existe plusieurs petits snack-bars de plage qui, malgré leur emplacement idyllique, offrent un menu à des prix plus qu’abordables. Voici quelques-uns de nos préférés.

Hurricane Charlie’s (Lovers Keys State Park, Fort Myers Beach)

Vous ne connaissez pas la plage de Lovers Key State Park au sud de Fort Myers Beach ? Courez-y ! Ici, pas d’édifices en hauteur qui jettent de l’ombre, mais que du sable blanc étincelant, de nombreux coquillages, et une eau cristalline invitante. Son charme tient aussi de son sympathique petit snack-bar de plage, le Hurricane Charlie’s. Et malgré sa vue pour bien nantis, les prix ne dépassent pas les 5 $ ou 10 $ l’assiette ! Envie de brûler vos calories ? Sachez qu’à Lovers Key, au choix, vous pourrez louer canot, kayak ou encore paddleboard.

►floridastateparks.org

Anna Maria Island Beach Cafe (Manatee Beach Park - Holmes Beach, Sarasota)

Photo Marie Poupart

Au Anna Maria Island Beach Cafe, du Manatee Beach Park, c’est la tradition ! Pour déjeuner, on sert des crêpes à volonté ! Mais s’il vous vient une petite fringale dans la journée, le resto offre également un menu varié, burgers, poissons, et salades à prix tout doux ! On termine la journée au Bamboo Beach Bar, au son de musique live, cocktail à la main, pour profiter des spectaculaires couchers de soleil qui font la réputation du golfe du Mexique.

Photo Marie Poupart

►amibeachcafe.com

Paradise Grille (Pass-A-Grill-Beach, St Petersburg)

Photo Marie Poupart

Quoi de mieux que de savourer un repas au très célèbre Don Cesar, cet hôtel historique rose bonbon, campé sur la plage de St Pete Beach ? Mais avec un budget plus limité, on se tourne avec plaisir vers le Paradise Grille. Un petit snack-bar de plage avec tables à pique-nique sur la magnifique Pass-A-Grill Beach et ses jolies dunes. Omelette, fish and chips, burger, chaudrée de palourdes, le menu est beau, bon, pas cher et musique live en sus ! Le week-end, ne manquez pas le petit marché avec les kiosques d’artisans locaux ! Profitez-en également pour flâner dans les rues de cette charmante petite station balnéaire

The Sandbar Restaurant (Anna-Marie Island, Sarasota)

Photo Marie Poupart

Bien qu’un peu plus cher, le Sandbar Restaurant, tout au nord d’Anna Maria Island vaut le détour. C’est la place idéale pour épater la galerie ou pour un repas en amoureux. Mais attendez-vous à faire la file ! On vient de partout pour jouir de la belle terrasse où plusieurs tables sont disposées directement sur le sable et pour déguster de bons fruits de mer bien frais. Les brunchs du dimanche au son de musique jazz sont aussi très convoités. Au coucher de soleil, le lieu est évidemment très populaire et beaucoup d’amoureux choisissent d’y célébrer leur mariage.

►groupersandwich.com

♦ Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.