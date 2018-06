QUÉBEC | Le PLQ promettra aujourd’hui la gratuité des services de garde pour les enfants de quatre ans, une mesure qui coûterait près de 250 M$, a appris Le Journal.

Cette promesse toucherait tous les bambins de quatre ans qui se trouvent dans des CPE et les garderies régies par le ministère de la Famille, selon des informations recueillies par notre Bureau parlementaire.

Philippe Couillard doit en faire l’annonce aujourd’hui lors du Conseil général du Parti libéral, qui a lieu à Montréal.

En plus de rendre gratuit l’accès à ces services, le PLQ a l’intention de bonifier sensiblement le régime éducatif de ce groupe d’âge.

Le succès des enfants

L’été dernier, le gouvernement Couillard préconisait dans sa politique de réussite éducative de « poursuivre le déploiement de la maternelle 4 ans à temps plein en complémentarité avec l’offre des services de garde éducatifs à l’enfance ».

Une source bien au fait du dossier indique que le parti va continuer de mettre en place des maternelles 4 ans dans les milieux défavorisés, mais compte sur cette nouvelle mesure pour améliorer le succès scolaire du plus grand nombre d’enfants le plus rapidement possible, sans « investir dans le béton ».

« Les locaux sont déjà là, les éducatrices sont déjà là, c’est beaucoup moins coûteux pour la société. On fait confiance aux éducatrices. C’est une façon d’atteindre les objectifs d’avoir une bonification du programme éducatif », affirme-t-on.

Engagements de la CAQ

François Legault et la CAQ se sont engagés à mettre en place la maternelle 4 ans pour tous les enfants, une mesure que le cabinet du ministre des Finances Carlos Leitao a estimée à 720 M$ par année.

La CAQ parle plutôt de 300 M$ par année, mais elle devrait construire de nouvelles salles de classe dans les écoles pour accueillir ces enfants.

Le PLQ misera sur son congrès d’aujourd’hui pour faire valoir les réalisations de son mandat. Ce sera aussi l’occasion pour Alexandre Taillefer de prendre la parole pour la première fois devant les militants, une rareté pour un président de campagne.

Hier, TVA Nouvelles a révélé que les libéraux promettent par ailleurs d’augmenter de 20 M$ par année les budgets de francisation et d’intégration des immigrants.

LA PROMESSE