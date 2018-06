In vino veritas

À quelques mois des élections, le gouvernement Couillard peine à se sortir la tête de l’eau. Réunis aujourd’hui en conseil général, les libéraux doivent aussi compter avec plus de 15 départs annoncés de députés et de ministres.

La semaine ne leur a pas été clémente non plus. Après son atterrissage raté en politique, leur nouveau président de campagne, l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, continue d’essuyer les critiques. Le Journal révélait qu’avant sa nomination, son entreprise Téo Taxi avait reçu un prêt gouvernemental de 4 M$.

Jacques Chagnon, le respecté président de l’Assemblée nationale et député libéral, s’entête à refuser de dévoiler le fin détail de ses dépenses à l’étranger, dont les meilleurs vins. Au mieux, la chose sera discutée plus tard.

Le président, voyez-vous, « paie la traite » aux élus autour de tables bien garnies et bien arrosées. Or, ces factures sont payées par les contribuables. Pourquoi refuser d’en divulguer le détail ? Parce qu’il scandaliserait les électeurs, victimes eux-mêmes de l’austérité libérale et de ses effets nocifs sur les services publics.