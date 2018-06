Guylaine Tanguay: «j’ai tout le temps chanté pour le monde»

Du jour au lendemain, elle est passée de chanteuse country anonyme qui faisait le tour des festivals à championne des ventes d’albums au Québec. Ce succès inattendu, l’un des plus beaux contes de fées de la musique québécoise des dernières années, n’a pas changé Guylaine Tanguay. Aussi longtemps qu’on lui tendra un micro, cette pétillante fille du Lac-Saint-Jean va chanter d’abord et avant tout pour faire plaisir à son public.

Jailhouse Rock, Are You Lonesome Tonight, It’s Now or Never, Blue Suede Shoes : on parcourt la liste des chansons de 3764 Elvis Presley Boulevard, son album de reprises country des plus grands succès du King, et un constat s’impose : Guylaine Tanguay n’a choisi que des classiques. Sur son album, il n’y a pas de place pour des trésors oubliés du répertoire d’Elvis.

« Quand les gens me parlent de mon album d’Elvis, ils me demandent si je fais Burning Love. Si je fais Suspicious Minds. Tous ces titres ressortent. Il n’y en a pas beaucoup qu’on me demande que je n’ai pas choisis. Je dois être à la bonne place », lance, avec un soupçon de fierté dans la voix, la chanteuse de 45 ans.

Chanteuse comme maman

Ses choix artistiques n’ont absolument rien d’étonnant. « J’ai tout le temps chanté pour le monde, dit-elle. Je ne suis pas la personne qui doit faire de la création et que tout se passe à l’intérieur de moi. Pantoute. Moi, c’est avec le monde. Et la musique d’Elvis Presley, c’est ça. Il vient du peuple, d’une famille pauvre. Ça correspond parfaitement à ma réalité. »

Guylaine Tanguay est native de Girardville, un village aujourd’hui habité par un peu plus de 1100 personnes et situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Dolbeau­­­-Mistassini.

Influencée par sa maman Claircy Dufour, qui faisait la tournée des bars de la région avec un de ses oncles au sein d’un orchestre baptisé Les Zamis, la jeune Guylaine a su dès l’âge de six ans qu’elle deviendrait chanteuse. « Ma mère n’était pas célèbre, mais elle faisait sourire et pleurer le monde. Elle leur donnait ce qu’ils voulaient. Les gens lui tendaient de petits papiers avec des demandes spéciales. Pour moi, elle réalisait leurs petits rêves », se remémore-t-elle.

Enfant du Québec rural, Guylaine Tanguay a d’abord choisi pour qui elle voulait chanter avant de déterminer quel style musical lui conviendrait le mieux.

« Mon public, ce sont des gens que j’ai connus quand j’avais quatre ou cinq ans. Ce sont les travailleurs, les gens qui ont des terres, qui conduisent des camions. La musique country venait avec ça. Ça fite ensemble. Tu ne fais pas du jazz si tu veux ce monde-là. »

Mais chanter du country au Québec­­­ ne donne pas accès facilement aux radios et aux grands plateaux de télé. Pendant plusieurs années, Guylaine Tanguay a fait son petit bonhomme de chemin sous les radars­­­. Jamais elle ne s’est plainte d’être ignorée.

« On m’a souvent demandé si j’étais écœurée que ça ne marche pas. Et je répondais : “Qu’est-ce qui vous dit que ça ne marche pas ?” Mon but, c’était de chanter et je chantais, même quand je n’étais pas au top des ventes et qu’on ne voyait pas ma face à la télé. »

Près de ses fans

Puis, en 2015, c’est l’explosion. Avec son neuvième album, elle a atteint les sommets des palmarès. Vendu à 20 000 exemplaires, Inspiration Country a été numéro 1 des ventes québécoises pendant cinq semaines.

L’anonymat, c’était terminé. Tout à coup, on a commencé à la reconnaître à l’épicerie, à la pharmacie, à la station-service. On lui demandait si c’était bien elle la chanteuse country, on lui demandait une photo. La réponse a toujours été oui. « Arrangée ou pas arrangée, ça ne me dérange pas », confie la chanteuse, qui ne se lassera jamais, jure-t-elle, des marques d’affection de ses fans qu’elle chérit.

« Ils sont attachés à moi. Mais vraiment attachés. Quand j’arrive dans le stationnement pour un concert, ils m’attendent pour une photo. Parfois, il faut s’arrêter avant d’arriver pour que je me replace un peu. On stationne l’auto et il y a des fans qui viennent me jaser jusqu’à la dernière seconde. Des fois, ça cogne à la porte de ma loge. Il y a plein d’artistes que je connais qui ne pourraient pas supporter ça 20 minutes. »

Pas Guylaine. Elle en redemande.

« Je leur donne la permission de le faire. Si tu crées une distance entre toi et le public, ils vont la respecter. Moi, je n’en veux pas de cette distance. Je suis bien avec ça. »

► L’album 3764 Elvis Presley Boulevard sera sur le marché à compter du 8 juin.

► Le spectacle tiré de cet album verra le jour en 2019. Il sera présenté au Cabaret du Casino de Montréal le 30 janvier ainsi que les 1er, 2, 8 et 9 février. À Québec, le rendez-vous est fixé au 27 avril, au Capitole.