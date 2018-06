«Je vais rester attaché à l’Armada»

SHAWINIGAN | Joël Bouchard a rempli sa mission ultime dans la chaise d’instructeur-chef et de directeur général de l’Armada de Blainville-Boisbriand, samedi, sur le plancher du Centre Gervais Auto. Mais les mouchoirs attendront pour l’homme de hockey.

Nommé entraîneur-chef du Rocket de Laval il y a deux semaines, Bouchard en était à son dernier repêchage dans ses fonctions actuelles avec la formation des Basses-Laurentides, dont il dirige les destinées depuis sept ans. Il ne lui restera qu’à dénicher son successeur avant d’amorcer sa nouvelle aventure à la barre du club-école du Canadien.

« Pour moi, je vais toujours rester attaché à l’Armada de façon émotive. Aujourd’hui, je voulais que le travail se fasse comme il faut pour s’assurer que tout soit bien en selle quand le prochain groupe va entrer. »

« Ça m’en prend pas mal pour être émotif ! Je ne vois pas ça de manière triste, j’ai un gros défi qui s’en vient avec le Canadien. Marc [Bergevin] est extraordinaire depuis le début avec Scott Mellanby. On a un repêchage qui va être excitant dans quelques semaines, à Dallas. Puis, [mon départ] donnera la chance à d’autres personnes d’avancer dans le hockey junior », a exprimé Bouchard entre deux rondes, et qui, ironiquement, a annoncé le dernier espoir sélectionné de la séance.

Un fan éternel

Si Bouchard demeure l’un des actionnaires de l’Armada, son futur rôle au sein du département hockey demeure flou.

Pour l’heure, le principal intéressé se promet de jeter un œil en tant que partisan sur les prochaines activités de son bébé.

« Je vais regarder ça comme un admirateur, car évidemment, j’ai un travail à faire avec le Rocket à temps plein. C’est évident que le hockey junior est important pour moi et pour le Québec. Pour moi, ça va être le fun de regarder les gars jouer, car ce sont un peu mes petits gars », a-t-il souligné.

Bouchard tenait à laisser une équipe en santé pour l’avenir, ce qu’il estime avoir fait. Il doit commencer à rencontrer des candidats au cours de la prochaine semaine.

« On va laisser l’eau couler en dessous du banc. C’est une grosse étape, aujourd’hui. Je suis content de l’évolution de la formation. On a des choix de repêchage en banque, on a repêché beaucoup de jeunes et on a beaucoup de gars d’expérience. »

Crête-Belzile échangé

Bouchard a procédé à une seule transaction majeure durant la journée, expédiant le défenseur Antoine Crête-Belzile chez les Screaming Eagles du Cap-Breton en compagnie d’un choix de quatrième tour, en 2019, en retour de l’ailier Peyton Hoyt (19 ans), du centre Antoine Rochon (17 ans) et du 22e choix de samedi qui lui a permis d’ajouter Simon Pinard à sa liste d’espoirs.

« On avait un surplus de défenseurs. Un moment donné, un changement peut faire du bien. Antoine est un jeune extraordinaire qu’on aime beaucoup, et ça fait longtemps que Cap-Breton avait la cible sur lui », a expliqué le directeur général.

Pinard, un des nombreux produits des Cantonniers de Magog réclamés samedi, jubilait après sa sélection.

« On voit que c’est une organisation qui veut gagner et je suis un gagnant. C’est un très bon match. J’ai progressé énormément durant la dernière saison, mes entraîneurs m’ont fait confiance », a dit le jeune homme, qui se vante d’avoir un bon coup de patin.

En cinquième ronde, l’Armada a fait le pari du nom de Thomas Bordeleau qui a annoncé qu’il s’enrôlait auprès du programme américain de développement.

« Ça fait des années que je le sais qu’il va aller au programme américain s’il a une possibilité d’y aller. Et c’est normal, mais les choses peuvent changer dans deux ans », a révélé Bouchard, rappelant que son père Sébastien et lui sont de grands amis depuis leur passage à Nashville, dans la LNH.

Les choix de l’Armada

1. Simon Pinard (22e)

Centre | Magog (midget AAA)

2. Miguel Tourigny (23e)

Défenseur | Trois-Rivières (midget AAA)

3. Zachary Roy (42e)

Centre | Châteauguay (midget AAA)

4. Stéphane Huard Jr. (54e)

Centre | Esther-Blondin (midget AAA)

5. Thomas Bordeleau (86e)

Centre | Esther-Blondin

6. Olivier Adam (91e)

Gardien | Magog

7. Zachary Cormier (117e)

Défenseur | Collège Notre-Dame (midget AAA)

8. Matthias Weistche (126e)

Centre | Amos (midget AAA)

9. Kevin Pavlovic (144e)

Défenseur | Lac-Saint-Louis (midget AAA)

10. Matt Choupani (162e)

Centre | Lac-Saint-Louis (midget AAA)

11. Timothy Cousineau (180e)

Défenseur | Outaouais (midget AAA)

12. Ed McNeill (198e)

Défenseur | Charlottetown (midget AAA)

13. Ryan McGuire (216e)

Attaquant | Belmont Hill Prep School

14. Félix Landry (234e)

Attaquant | Trois-Rivières (midget AAA)

15. Gabriel Larivière-Piche (251e)

Défenseur | Charles-Lemoyne (midget AAA)