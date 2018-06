Les frères Daigle s’amènent avec l’Océanic

SHAWINIGAN | En sélectionnant Nicolas Daigle des Chevaliers de Lévis, Serge Beausoleil a fait du même coup l’acquisition de son jeune frère, Nathan, un garçon courageux dont la persévérance a émerveillé la table de l’Océanic de Rimouski au repêchage de la LHJMQ à Shawinigan.

Handicapé, Nathan ne devait jamais marcher. Les médecins avaient estimé son espérance de vie à neuf ans.

Bouillant d’énergie, le cadet de la famille Daigle, qui célébrera bientôt son 11e anniversaire, a accompagné Nicolas avec le plus grand des sourires, samedi, sur le parterre du Centre Gervais Autos. Comme son frère, Nathan a revêtu à son tour le chandail de l’Océanic.

«On nous a dit qu’il ne ferait jamais rien de sa vie. Il se bat à chaque jour pour vivre le jour suivant. Je n’ai aucune raison pour ne pas me battre afin de bien performer au hockey. C’est sûr que j’amène mon frère partout où je vais et il va continuer de me suivre. C’est mon fan numéro un», explique Nicolas, choix de quatrième ronde de l’Océanic.

En 70 parties au cours de la dernière année, incluant les séries et les tournois, le centre de 16 ans a récolté 53 points, dont 23 buts. Partisane des Remparts, la famille Daigle de Thetford Mines se retrouve maintenant dans le camp ennemi.

«Nicolas nous a dit que pour lui, rien n’était impossible. C’est ce qu’on veut entendre. Il me fait penser à Samuel Laberge pour ses valeurs extraordinaires. Il devrait être justement le capitaine des Chevaliers l’an prochain. C’est un leader et une valeur sûre pour l’avenir», estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic.

Belliveau comme première sélection

Même s’il a tout tenté pour s’avancer et récupérer son choix de premier tour, cédé la veille pour Cédric Paré des Sea Dogs de Saint-Jean, Serge Beausoleil a finalement jeté son dévolu en deuxième ronde sur Isaac Belliveau.

L’as défenseur fut l’un des piliers de la défensive des Cantonniers de Magog cette saison pour les conduire jusqu’à la conquête de la Coupe Jimmy-Ferrari dans la Ligue midget AAA.

«Félix Potvin (entraîneur-chef des Cantonniers) m’en dit le plus grand bien. Isaac jouait contre les meilleurs attaquants adverses et il a été le gars le plus amélioré de son alignement. Il est très physique, il joue dur et il performe en avantage numérique. En échangeant notre première sélection, je m’étais entendu avec Serge David (recruteur-chef) sur quatre joueurs. Belliveau faisait partie du lot», indique le pilote de l’Océanic.

Un autre Viking s’alignera avec l’Océanic

Parmi ses choix de la journée, Beausoleil a de nouveau pigé dans l’organisation des Vikings de Saint-Eustache en troisième ronde avec la sélection d’Alexis Belisle. L’ailier de petit format retrouve Alexis Lafrenière avec l’Océanic. Les deux amis ont évolué ensemble dans le midget AAA en 2016-2017.

Avec les succès de Colten Ellis cette saison, Rimouski prend le pari que son jeune frère, Matthew, amène autant de succès à son équipe junior. L’attaquant de 16 ans poursuit son développement en Nouvelle-Écosse avec les Islanders du Cap-Breton Ouest.

L’Océanic a fait l’acquisition de trois espoirs originaire du Bas-Saint-Laurent, soit le gardien de Rimouski, Jonathan Labrie (midget espoir), l’attaquant de Rivière-du-Loup, Issak Caron (midget AAA) et l’attaquant de Matane, Mathieu Fortin (midget AAA).