Les Huskies ont le béguin pour William Dufour

SHAWINIGAN | L’ailier du Blizzard du Séminaire Saint-François, William Dufour, n’aura pas patienté trop longuement dans les gradins du Centre Gervais Auto.

Celui qui souhaitait entendre son nom entre le cinquième et 10e rangs du repêchage de la LHJMQ a vu son désir être exaucé quand les Huskies de Rouyn-Noranda l’ont réclamé au sixième échelon au total. Le Beauportois devenait le premier hockeyeur originaire de la région de Québec à enfiler un chandail durant la journée.

«Je suis surpris, oui et non. Les Huskies étaient la seule équipe qui m’avaient rencontré deux fois. À la deuxième rencontre, il y avait Gilles Bouchard, le directeur général, et tout l’état-major. Ils voulaient en savoir plus sur ma personne. Je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe», a souligné Dufour qui possède déjà la stature d’un joueur d’âge junior à 6 pi 1 po et 174 lb.

Neuvième plus bel espoir de cette séance selon le Centre de soutien au recrutement, l’adolescent de 16 ans a marqué 17 buts et ajouté 19 mentions d’aide en 36 rencontres sous les ordres de Martin Laperrière. De son propre aveu, il a connu une «très grosse progression», lui qui a dû se remettre en début de campagne d’une commotion cérébrale.

«Je suis fier d’avoir monté de trois rangs. Comme joueur, je suis un mélange d’attaquant de puissance et fabriquant de jeu. J’ai hâte d’arriver au camp pour faire ma place physiquement», a-t-il mentionné.

Roy avec les Olympiques

Pier-Olivier Roy, de Lac-Etchemin, n’a pas trop eu le temps aussi de froisser ses pantalons neufs. Le produit des Chevaliers de Lévis a été le premier choix des Olympiques de Gatineau (9e au total).

Roy était considéré comme le 11e meilleur espoir par le CSR. En 40 rencontres l’an dernier, l’attaquant a amassé 50 points, dont 14 buts, en plus d’aider sa troupe à décrocher la Coupe Dodge après l’élimination des séries midget AAA.

Plus de détails à venir...