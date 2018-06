L’ex-otage en Afghanistan Joshua Boyle libéré sous caution

L’ancien otage en Afghanistan Joshua Boyle sera libéré sous caution et devra respecter plusieurs conditions, a déclaré vendredi un juge d’Ottawa.

Boyle, qui fait face à 19 chefs d’accusations, dont séquestration, agression sexuelle armée, menace de mort et voies de fait, devra verser une caution de 10 000 $ pour retrouver la liberté en attendant son procès, a rapporté CBC. Chacun de ses deux parents devra également verser cette somme.

L’ex-otage devra également porter un bracelet électronique et devra rester en résidence surveillée chez ses parents, à Smith Falls, en Ontario. Il devra remettre son passeport aux autorités canadiennes, ainsi que s’abstenir d’aller sur internet. Il lui est aussi interdit d’entrer avec ses victimes présumées, dont l’identité est frappée d’un interdit de publication, et leurs proches.

Lors d’un voyage en Afghanistan en 2012, Boyle et son épouse d’origine américaine, Caitlan Coleman, avaient été enlevés et gardés comme otages par un groupe lié aux talibans. Ils ont été libérés et rapatriés au Canada l’automne dernier, avec leurs trois enfants, nés durant leur captivité.

Boyle a été arrêté le 1er janvier dernier. Il avait rencontré avec sa famille le premier ministre Justin Trudeau, peu avant Noël.