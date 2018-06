L’opération charme du maire Labeaume auprès des immigrants

Il a déployé tout le franc-parler qu’on lui connaît pour courtiser les immigrants en leur vendant les charmes de la capitale nationale, sa qualité de vie, sa sécurité et surtout les emplois de qualité qu’elle a à leur offrir.

C’est que le gouvernement du Québec a échoué lamentablement dans cette mission qui correspond pourtant à un besoin réel. En effet, il en va de la prospérité et de la vitalité de nos régions, surtout dans le contexte du vieillissement et du déclin tranquille de notre population.

Quand on sait que des milliers de postes vacants ne trouvent pas preneurs dans nos régions, alors que nous perdons entre 30 et 45 % d’immigrants que nous accueillons, à grands frais au Québec, au profit des autres provinces, il y a lieu de s’interroger sérieusement sur ce fiasco gouvernemental.

Dans une ville où l’entrepreneuriat est en forte croissance, il faut que la pénurie de main-d’œuvre menace réellement la prospérité économique de la région pour que le maire Labeaume dise publiquement : « Moi, je suis en recrutement [...] On prend tout le monde. »

Ce cri du cœur est aussi un signal que doivent décoder tous les élus locaux qui restent muets sur cette situation dramatique alors que les PME de leurs municipalités reportent des projets d’investissements et refusent des contrats, faute de main-d’œuvre disponible.

L’un des chaînons manquants dans l’équation de la régionalisation de l’immigration est l’absence de maillage entre les actions du gouvernement et celle des élus et des décideurs socio-économiques locaux.

Un chantier que devrait s’approprier la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et en faire l’un des thèmes de son prochain congrès. Après tout, la pénurie de main-d’œuvre est un défi qui affecte dramatiquement plusieurs de ses membres.

Il y a plus de 25 ans, j’avais abordé cette question, lors d’une conférence à la Fédération canadienne des municipalités. Le texte avait été publié dans

Ce même message, je l’ai aussi porté lors d’un forum de Solidarité rurale du Québec et dans plusieurs conférences en régions, notamment en Beauce.

C’est lors de ces échanges que j’ai pu toucher de près à la crispation que soulève ce sujet chez plusieurs acteurs du développement local et régional pour qui l’accueil des immigrants en régions est encore un tabou.

Régis Labeaume a trouvé les mots pour le dire : « À Québec, la ville blanche judéo-chrétienne parlant français par excellence, on a besoin d’immigration. Sinon, notre avenir économique est en jeu. »

J’ai habité dans la capitale nationale et j’encourage les nouveaux arrivants à s’y établir. Mais j’avoue que je n’ai pas été très fière, quand je prenais un taxi et que mon chauffeur, d’origine maghrébine, me disait qu’il était ingénieur, informaticien, gestionnaire, ou technicien.