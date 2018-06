Mon avis sur les barbes de trois jours

Je suis d’accord avec monsieur Grenier sur sa façon de décrier la pilosité des jeunes hommes d’aujourd’hui. À cause de ce phénomène, tous les hommes se ressemblent. Ils ont tous l’air délabrés et sales. Sans parler des brimbales qu’ils ont dans le nez, les babines et les sourcils. Et que dire de ces affreux et gros tatouages qu’ils arborent ? Tout cela est très laid. Où s’en va cette génération ? Soit chez le diable ou sur une autre planète. Alors qu’ils se croient beaux, ils n’ont rien d’attrayant. Pauvres jeunes filles, elles ne savent pas quoi ou qui aimer... c’est triste ! SVP les gars, revenez sur terre !!!

Homme mûr, bien rasé, heureux de voir comment la vie peut être belle.

Comme l’interlocuteur précédent, ne pensez-vous pas que votre réaction est conséquente de ce qu’on appelle un choc de génération ? Non seulement les jeunes filles ne sont pas malheureuses avec les garçons de leur âge, mais elles affichent elles aussi tatouages et piercing.