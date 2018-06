Perdre celui qu’on aime sans raison

Je suis dans un désespoir profond depuis quatre ans. Après 25 ans de vie commune, mon conjoint m’a laissée pour une jeune poupée qui a croisé sa route et dont il s’est épris, sans considération pour moi ni pour nos enfants de 23 et 20 ans. Sans contrat de mariage ni convention de vie commune, il m’a heureusement laissé notre résidence de banlieue, les meubles, ainsi que ma voiture et une pension pour les enfants encore aux études.

Vous allez me dire, comme il me l’a dit d’ailleurs, que travaillant depuis toujours, je dois bien avoir des REER de côté. Et bien pas beaucoup. Alors que son compte à lui déborde. Pendant qu’il accumulait l’argent, moi je payais la nourriture, nos sorties et celles des enfants, ainsi que quasiment tous nos voyages en famille.

Pourquoi m’a-t-il quittée pensez-vous ? Parce qu’il est en amourrrrrr ! Il n’a, dit-il, aucune autre raison de me quitter, puisque j’ai toujours été une bonne épouse, une femme dévouée à son mari et ses enfants, une excellente cuisinière et une organisatrice hors pair. Mais il ne m’aime plus d’amour. La belle affaire ! Est-ce que ça n’est pas s’aimer d’amour quand, après 25 ans de vie commune, on a encore du plaisir à sortir, faire des voyages et manger en famille avec les enfants ? Est-ce que ce socle n’est pas la base d’une vie heureuse jusqu’à la mort ?

Et bien pas pour lui ! Malgré ses 53 ans, il a encore envie me dit-il de se sentir jeune et fringant. Et il considère que c’est avec elle qu’il va atteindre son but. Je ne m’en remets pas. Depuis quatre ans, je cherche ce qui a fait que ça a mal tourné entre nous, et je ne trouve pas. On ne se disputait jamais. Qu’est-ce qui a pu le rendre ainsi vulnérable à une femme encore sans expérience, qui va le plumer un jour puisqu’il l’a épousée à peine un an après leur rencontre ?

Le pire, c’est que mes enfants commencent à me délaisser. Selon eux, je ne fais que leur parler en mal d’un père qu’ils aiment, et ça leur déplaît. Ma fille crèche de plus en plus chez son père sous prétexte qu’il habite plus près de son université, et mon fils se sert de tous les prétextes pour rentrer le plus tard possible et pour filer en douce chez des chums les fins de semaine.

Je ne trouve pas de réponses à mes questions. Ça me frustre, et mes enfants ne veulent même plus en discuter avec moi, sous prétexte que je les ennuie. Comment peuvent-ils abandonner ainsi une mère qui leur a tout donné, pour ce père ingrat ? Comment peuvent-ils trouver des qualités à une femme qui n’a pas mon expérience de la vie et qui va dans quelques mois leur donner une demi-sœur avec qui ils vont devoir partager leur patrimoine ? Expliquez-moi, car je ne comprends pas, même rendue à 50 ans.

Femme en détresse, mais lucide

Vous êtes de toute évidence une femme en détresse, mais lucide, ça, je ne le crois pas. Après quatre ans de séparation, vous en êtes encore au questionnement de base. Un questionnement auquel vous apportez des réponses, mais uniquement sorties de votre imaginaire, un tantinet égocentrique. À continuer de la sorte, vous risquez d’être abandonnée par tout le monde.

Personne ne peut expliquer comment l’amour meurt entre deux personnes. Mais quand ça arrive, en général, c’est fatal et difficile à vivre. Mais la vie continue, et il importe que vous preniez les moyens de continuer votre route sans transporter dans votre valise autant de résidus du passé. Je sens que vous avez besoin de l’aide d’un(e) professionnel(le) pour aller de l’avant. Sinon vous allez vous enliser, au risque de perdre la complicité de vos enfants. Pensez-y sérieusement.