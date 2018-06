Repêchage: Les Sags volent la vedette en première ronde

SHAWINIGAN | Quelques heures avant le début du repêchage, plusieurs se demandaient qui entre Hendrix Lapierre et Théo Rochette allait être sélectionné en première position par les Saguenéens de Chicoutimi.

Au final, les deux patineurs de 16 ans vont évoluer pour les Bleus la saison prochaine. Après avoir repêché le joueur de centre de l’Intrépide de Gatineau au tout premier rang, les Saguenéens ne s’attendaient jamais à ce que Rochette soit encore disponible au septième rang.

« C’est certain (qu’ils étaient surpris qu’il soit encore libre). On est vraiment content de sa sélection (...) C’est le joueur en tant que tel qui a influencé notre choix », a lancé l’entraîneur-chef et directeur général des Sags, Yanick Jean.

En quelques heures, le visage des Saguenéens a changé. Tout d’abord, le joueur de centre Hendrix Lapierre est un attaquant qui est capable de compléter n’importe quel type de passe, comme le démontrent ses 40 mentions d’aide en 35 joutes avec l’Intrépide cette saison.

Dans le cas de Rochette, le natif de Donnacona est inconnu aux yeux des amateurs puisqu’il a passé les cinq dernières années en Suisse. L’an dernier, il a joué avec les moins de 20 ans où il a récolté des statistiques plus qu’intéressantes, comptabilisant 34 points en 43 rencontres.

Une journée mémorable

Peu de temps après sa sélection, Lapierre était très heureux de se joindre à l’organisation des Saguenéens, un club qu’il a suivi de près puisque ses parents habitent au Saguenay.

« Joindre une organisation comme celle-là, c’est vraiment spécial. J’ai eu de bonnes discussions avec les Saguenéens, donc j’étais quand même confiant, disait le premier choix au total. J’étais nerveux avant le repêchage. C’était un soulagement d’entendre mon nom être prononcé en premier ».

Pour sa part, Théo Rochette savait que tous les scénarios étaient possibles en vue de ce repêchage.

« Je savais que ça pouvait tourner de cette manière. Je n’avais pas de pression avant le repêchage. Je me suis dit que peu importe où je tombe, je vais être content », a-t-il lancé.

Les choix des Saguenéens