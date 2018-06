Pour une troisième année, les restaurateurs de la Rive-Sud de Québec se mobilisent une nouvelle fois pour la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis en participant au Resto-Don. Pour chaque plat vedette vendu en juin, un montant d’argent sera remis pour soutenir l’arrivée de la radiothérapie au centre hospitalier.

En deux ans, le Resto Don a permis d’amasser près de 28 000 $ pour des projets permettant l’amélioration de l’offre de services et de soins à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Vous trouverez la liste complète des restaurateurs participants sur le site internet de la Fondation (http://restodon.fhdl.ca).

Enfin...

Yves Larue, de Larue Communication, peut enfin se vanter d’avoir réussi le premier trou d’un coup de sa carrière. L’heureux événement s’est produit le dimanche 27 mai dernier au trou numéro 7 du parcours Bleu du club Le grand Portneuf. Yves a utilisé brillamment son fer no 5, sur une distance de 193 verges, pour loger sa balle dans la coupe. Voici d’ailleurs la photo immortalisant son exploit. De gauche à droite, on y voit : Richard Moisan, Michel Petitclerc, Yves La Rue et Jacques Toupin. On n’a pas fini d’en entendre parler.

50 ans de mariage

Odette Lachance et Jean Langlois, de Québec, ont célébré officiellement hier, le 1er juin, leur 50e anniversaire de mariage. Le couple a 3 enfants et 4 petits-enfants qui seront au rendez­­­-vous aujourd’hui afin de souligner dignement l’événement. Félicitations.

Les Petits Frères

L’organisme Les Petits Frères de la région de Québec a tenu, le 8 mai dernier au restaurant la Scala­­­, son 6e souper-bénéfice sous la présidence d’honneur de Jack Lavoie, PDG de Les Artisans du Paysage. Une centaine de convives ont permis de remettre plus de 30 000 $ (une augmentation de 30 % par rapport à l’an dernier) aux Petits Frères, qui ont pour mission d’accueillir et d’accompagner les personnes seules du grand âge afin de briser leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie. De gauche à droite sur la photo : Gérard Fournier et André Demers, bénévoles ; Mme Drysdale Comeau, Vieille Amie de l’organisme ; Jack Lavoie, président d’honneur ; Pascal Fournier, directeur régional des Petits Frères, et Francis Masse, bénévole.

Desjardins et Fierbourg

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg a accordé récemment un montant de 15 000 $ à Fierbourg, centre de formation professionnelle, par le truchement de son programme de Fonds d’aide au développement du milieu. De cette somme, 5000 $ serviront au financement du stage d’aide humanitaire au Guatemala qui s’est déroulé du 13 mars au 9 avril. Les autres 10 000 $ iront à la conférence St-Vincent de Paul de Fierbourg afin d’aider, tout au long de l’année scolaire, les élèves dans le besoin en distribuant des bons d’épicerie et d’essence, des billets d’autobus, des vêtements ou encore des meubles. Sur la photo, de gauche à droite, à l’avant : Sylvain Tremblay, enseignant à Fierbourg ; François Bergeron, directeur général de la Caisse Desjardins de Charlesbourg ; Michelle Lachance, Sarah Maude Dufour et Cathia Deland, élèves de Fierbourg ; Mireille Bourbeau, enseignante de Fierbourg et Mélissa Laflamme, directrice de Fierbourg. À l’arrière, des élèves de Fierbourg.

Anniversaires

Hélène Lemieux (photo), directrice marketing et location, Groupe GCS Développement Immobilier... Craig Stadler, golfeur américain, 65 ans... Gary Bettman­­­, commissaire de la Ligue nationale de hockey depuis 1993, 66 ans... Larry Robinson, ex-défenseur de la LNH et ex-entraîneur associé, 67 ans... Pierre Légaré, humoriste, 69 ans.

Disparus

Le 2 juin 2017. Jack O’Neill (photo) 94 ans, fondateur de la marque d’arti­cles de sports nautiques O’Neill et co-inventeur des combinaisons en Néoprène... 2016. Donny Everett, 18 ans, jeune espoir du baseball majeur (choix de 2015 des Brewers)... 2015. Irwin Rose, 88 ans, biologiste américain, prix Nobel de chimie (2004)... 2013. Mario Bernardi, 82 ans, chef d’orchestre canadien... 1986. Aurèle Joliat, 84 ans, une des figures légendaires du Canadien... 1968. André Mathieu, 39 ans, pianiste virtuose et compositeur précoce.