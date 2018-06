Un bon film d’ados

En portant à l’écran le roman La chute de Sparte de Biz, le réalisateur Tristan Dubois signe un film d’ados intelligent qui réussit à divertir tout en abordant plusieurs thèmes sérieux liés à l’adolescence.

Adapté du roman du même titre écrit par l’auteur et rappeur Biz en 2011, La chute de Sparte nous amène dans l’univers de Steeve Simard (Lévi Doré), un adolescent de 16 ans qui vient d’entreprendre sa dernière année de secondaire dans une école polyvalente de Saint-Lambert.

Steeve n’est pas un ado ordinaire. Solitaire et intellectuel, il aime mieux se plonger dans la littérature et la poésie de Gaston Miron que d’aller jouer au football comme plusieurs autres garçons de sa classe. Ce qui ne l’empêche pas d’être secrètement amoureux de l’ancienne copine de l’un de gars les plus populaires de l’école.

Mais un incident survenu avec la grosse brute de l’équipe de football de son école le forcera à sortir de sa bulle.

Conçu pour les jeunes

Les films d’ados ont souvent tendance à se ressembler. Pas celui-ci. Certes, le réalisateur Tristan Dubois et Biz (qui a co-écrit le scénario) se sont amusés à reprendre tous les codes du film d’ados américain classique (incluant les incontournables scènes de football et de cheerleading). Mais ils y ont aussi ajouté une bonne dose de poésie, d’onirisme et même de tragédie grecque.

Le résultat, sans être parfait, s’avère aussi divertissant que pertinent. Tristan Dubois et Biz ont réussi à concocter un film qui devrait séduire le public adolescent avec ses scènes d’humour, ses moments touchants, sa réalisation dynamique et sa musique fort bien choisie (gracieuseté notamment La Bronze, Rymz et Chafiik).

Mais Biz et Dubois se sont aussi permis d’aborder quelques problèmes souvent liés à l’adolescence, comme l’intimidation, les premiers amours,

Cela dit, le film n’évite pas tous les clichés et aurait gagné à être plus subtil, notamment dans la création de certains personnages secondaires qui se révèlent un peu trop caricaturaux (l’ado boutonneux, la professeure de littérature sexy, etc...).

Lévi Doré est excellent dans le rôle principal, mais on ne peut pas en dire autant de tous les autres acteurs du film, dont le jeu s’avère inégal. La chute de Sparte n’en demeure pas moins un bon film d’ados qui devrait plaire aux jeunes... et aux moins jeunes.

À l’affiche.

La chute de Sparte (3,5/5)

Un film de Tristan Dubois

Avec Lévi Doré, Jonathan St-Armand, Lili-Ann de Francesco, Karl Walcott et Simon Duchesne