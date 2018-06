Une comédie musicale pour toute la famille

Créée en 2017, Footloose, la comédie musicale, est mise en scène, traduite et adaptée par Serge Postigo. Vous aviez adoré l’époustouflante Mary Poppins, une autre production musicale qui avait fait fureur chez nous? Et bien, c’était également Serge Postigo qui l’avait traduite, adaptée et mise en scène!

Ne ratez pas votre chance de retrouver sur scène près de 40 artistes et musiciens, dont Éléonore Lagacé, que vous avez pu découvrir à La Voix. À l’instar de sa mère Natalie Choquette ou de sa soeur Florence K., Éléorore est dotée d’un talent tel, qu’il justifie à lui seul, le déplacement. Vous y verrez également Philippe Touzel, qui a lui aussi participé à La Voix et qui faisait partie de la distribution de la comédie musicale Grease. Il forme, avec Éléonore, un couple sur scène qui allie jeunesse, force et romantisme et qui fut applaudi tant par la critique que par le public.

Photo Laurence Labat

ÊTRE CE QUE L’ON EST, EN FAISANT FIT DE LA CENSURE!

La comédie musicale met en vedette le personnage de Ren McComarck (Philippe Touzel), un adolescent à l’esprit rebelle passionné par la danse. Il emménage malgré lui dans une petite bourgade rurale où la musique rock et la danse sont interdites.

Ren refuse que l’on censure ce qu’il est au plus profond de lui et entraine les jeunes du village dans un mouvement qui finira par changer, non seulement la mentalité stricte de la communauté, mais Ren lui-même.

Saviez-vous que Footloose est inspiré d’une histoire vraie?

Dans les années 1950, la ville de Elmore aux États-Unis, avait interdit la danse en ses limites. Quelques élèves courageux firent la demande officielle à la mairie afin que ce règlement soit aboli, car ils voulaient danser à leur bal de graduation!

Malheureusement, la requête des jeunes d’Elmore fut refusée... Les adolescents de Footloose, eux, réussiront-ils?

Photo Laurence Labat

UNE TRAME SONORE QUI A MARQUÉ LE 20E SIÈCLE!

Plus de 9 millions d'exemplaires de la trame sonore de Footloose ont été vendus et avec raison! Tout le monde connait les succès Let’s Hear It for the Boy, Holding Out for a Hero, Almost Paradise et, bien sûr, le classique Footloose. Gageons que vous aurez tous envie de danser en sortant de la représentation et pourquoi pas...pendant!

Procurez-vous vos billets et joignez-vous aux 70 000 personnes qui ont vu Footloose au Québec!

Ne ratez pas la chance de voir ce spectacle incroyable!