Une première depuis 1993

BIEN DIT, DON !

Don Cherry a livré un vibrant plaidoyer en faveur de la candidature de Québec, et ce, devant le commissaire Gary Bettman mercredi. Même si, de notre côté, ça fait cinq ans qu’on ne cesse de vanter les qualités du marché de Québec, que Don Cherry l’ait fait, c’est bon parce qu’il a mis Bettman dans une situation embarrassante en direct. Il lui a rappelé à quel point la rivalité entre Québec et Montréal était puissante et qu’il s’agit probablement de la plus intense jamais vue, tous sports confondus. J’ai aimé qu’il défie le commissaire en ondes, ça se fait rarement. Trop souvent, en conférence de presse, quand le dossier de Québec est abordé, on s’empresse de changer de sujet. Mais Don Cherry ne l’a pas lâché et, pour ça, je le félicite.

MERCI À HOLTBY ET ELLER

Pas de doute, les Capitals de Washington ne pouvaient se permettre d’échapper le deuxième match de la série finale. Ils peuvent d’ailleurs dire un énorme merci à leur gardien de but Braden Holtby, qui a réalisé l’arrêt des séries, ainsi qu’à Lars Eller. L’ancien du Canadien joue du gros hockey depuis le début des éliminatoires. À Montréal, ça ne fonctionnait pas. Je suis persuadé qu’il ne comprenait pas pourquoi le personnel d’entraîneurs utilisait Tomas Plekanec à ce point. À Washington, on lui donne de l’espace. Il joue en avantage numérique et c’est lui qui a pris la relève quand Nicklas Backstrom et Evgeny Kuznetsov ont été blessés. C’est cliché, mais la confiance vient avec le temps de glace.

BRAVO AU TITAN