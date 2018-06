Vague de soulagement

« C’est une joie, mais plus un soulagement parce que ça faisait longtemps que la victoire nous échappait. »

C’est Rod Fanni qui a le mieux résumé le sentiment qui régnait dans le vestiaire de l’Impact après cette première victoire en près d’un mois.

« On savait qu’on était dans une situation où on ne pouvait pas se permettre de perdre », a ajouté Samuel Piette.

« On aime souffrir, on est content d’avoir retrouvé le fond du filet, mais on aurait peut-être pu en mettre un peu plus, mais 1 à 0 pour moi, ce sont les plus belles victoires, même si ça fait mal », a ajouté le milieu de terrain qui a connu un autre très bon match.

Content, mais...

Même si la victoire enlève sans doute une tonne de pression sur les épaules des joueurs, elle n’efface pas le début de saison difficile de l’équipe.

« Il faut être content, mais pas satisfait. On ne frappe pas pour ,500, il faut continuer comme ça et bâtir sur ce match-là », a imagé Piette.

Piette a admis qu’il a pensé au fait que l’équipe avait tendance à céder en fin de match puisqu’elle a accordé 13 buts dans les 15 dernières depuis le début de la saison.

« C’est arrivé dans le passé qu’on a concédé en fin de match et j’avais une petite crainte, c’est sûr. On a travaillé tellement fort, prendre un but à la fin aurait fait très mal. »

Bon pour le moral

Rod Fanni voit surtout une équipe être récompensée pour des efforts qui ne rapportaient pas depuis un certain temps.

« Ça fait longtemps qu’on fait beaucoup d’efforts, peut-être qu’aujourd’hui ça s’est ressenti plus. On bosse énormément et on n’a pas de résultats, c’est ça qui est rageant.

« On va prendre ces points-là, on va être un peu plus sereins et on aura peut-être plus d’assurance pour la suite parce qu’on manquait beaucoup de confiance. »