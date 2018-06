À propos des poils masculins qui font «viril»

Je voudrais commenter la lettre de M. Grenier qui dénonçait les barbes de trois jours arborées par les jeunes hommes d’aujourd’hui. Votre réaction d’appui à ces « bibittes à poil », comme il les appelle, ne me surprend pas, Louise, car presque toutes les femmes aiment cette mode. C’est d’ailleurs pourquoi elle s’est répandue si vite. Depuis les débuts de l’épidémie, on n’a jamais entendu sur la place publique la voix d’une seule femme s’élever contre. Pas une vedette, pas une chanteuse, pas une animatrice de radio ou de télé, ni aucune femme participant à des tribunes publiques n’a dénoncé ce phénomène. Ce qui prouve qu’elles aiment ça.

Personnellement, je partage l’avis de M. Grenier, à savoir que ça enlaidit et que ça vieillit n’importe quel visage. Et c’est bien dommage ! Comme il le mentionne également, pour les hommes étant un peu paresseux, le fait de ne pas avoir à se raser les satisfait au plus haut point. Et comme ils ont vite constaté en plus que ça plaisait aux femmes, pourquoi s’en priveraient-ils ? On est cependant en droit de se demander si une barbe de trois jours, ça sent bon.

Heureusement que les chefs d’entreprises touchant le domaine alimentaire exigent que les employés barbus portent un filet pour des questions de salubrité. Je note cependant que la consigne n’est pas respectée partout. Ce goût des femmes pour le phénomène m’a incité à porter attention, ces dernières années, à l’attrait qu’elles avaient pour les senteurs bizarres, les allures négligées, les gros chiens et les chevaux, entre autres. Ces goûts singuliers expliqueraient peut-être l’attraction qu’elles peuvent avoir pour les gars au visage barbu et à l’allure négligée.

Georgy Bouffard, Matane

Je veux bien considérer et respecter votre avis, même s’il est contraire au mien. Mais la fin de votre dernier paragraphe me laisse perplexe. Se pourrait-il que se cache, sous un commentaire en apparence anodin, une façon détournée de dire que les femmes sont, de toute évidence, des êtres bizarres dont les goûts, de toute façon, laissent à désirer ?