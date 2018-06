Au bout de la route: la mer et la paix

PARKSVILLE | C’est un peu fou. L’hôtel, à Victoria, est situé rue Montréal. Puis, après avoir tourné à gauche, on arrive dans la rue Québec. Et en cours de route, après une cinquantaine de kilomètres en direction de Parksville, on croise la rue Shawinigan. Pas tout à fait Shawinigan, mais assez pour faire sourire Adam Braidwood.

Cette route, le solide boxeur la connaît par cœur. On prend la Nationale 17 et on roule pendant plus de deux heures en traversant quelques villes et villages, jusqu’à Parksville. C’est là que Braidwood s’entraîne, quatre fois par semaine, au gym Limitless de son coach Rich Le Stage. Quatre fois par semaine, quatre fois quatre heures, avec l’essence à 1,69 le litre en Colombie-Britannique, avec les courses et les commissions à bord d’un vieux VUS Jeep que lui a donné un ami, ça veut dire aussi 600 ou 700 $ d’essence par semaine.

Passion et persévérance

Quand je rappelle ces chiffres à Le Stage, ancien nom français Lestage, en lui demandant ce que ça veut dire pour lui, il répond : « Dedication ! » Ça pourrait se traduire par implication, passion, persévérance...

C’est après sa victoire contre Éric Martel, à Québec, qu’Adam Braidwood a vraiment fait la connaissance de Rich Le Stage. L’homme tranquille qu’on a vu à ses côtés au Casino et qui sera à Shawinigan, jouissait déjà d’une bonne réputation après avoir formé quelques champions canadiens : « Mais Adam et moi, on voulait se connaître socialement avant de s’engager. Et je suis d’accord avec cette démarche. Quand j’ai vu qu’il était aussi sérieux, j’ai accepté de m’atteler à la tâche. En fait, il fallait lui montrer à boxer, il fallait lui faire perdre ses mauvaises habitudes et lui en faire acquérir de nouvelles. Ça ne se fait pas en trois mois. C’est long, ça prend un an si on ne veut pas que le boxeur retombe dans ses travers quand il est sous pression. Il a travaillé d’arrache-pied. Et jamais je ne l’ai entendu se plaindre. Vous avez vu son jab et sa défense à Edmonton, ce n’est plus le boxeur que les fans ont vu contre Martel. Il est dans une forme bien supérieure, il est plus rapide et il cogne encore plus fort », d’expliquer Le Stage.

Le soleil se marie avec la mer

Mais avant même de se rendre au gym, Braidwood nous avait demandé de rouler jusqu’à Qualicum Beach. Là, le soleil et la mer se marient tout juste au début de la soirée. C’est poignant. C’est la paix absolue. Tellement qu’on ne peut même pas soupçonner la proximité de la petite bourgade de Qualicum Beach à un ou deux kilomètres.

C’est là qu’Adam Braidwood s’est installé pour poursuivre son camp d’entraînement après mon départ. Un ami lui a trouvé un petit condo.

C’est là aussi que vit April, une magnifique jeune femme de 34 ans. April a vécu quatre ans à Paris, dans le 9e arrondissement, et se débrouille bien en français. Sans doute à cause de sa situation personnelle pour le moins précaire, Braidwood tente de se montrer simplement amical avec April.

Mais tout indique qu’elle sera à Shawinigan pour servir d’interprète au boxeur. Et à voir ses yeux et son teint rosi quand elle parle de lui, on devine facilement que le français de Shawinigan n’a pas besoin de ressembler à celui de Paris pour justifier le voyage. Pas obligée de comprendre ce que veut dire « ousqué la police ? Là, dans le coin, qu’a watche... »

Pour ça, on aurait pu proposer à Braidwood les services d’Alain Chantelois...

Des parents au cœur brisé

Photo courtoisie

SURREY | Adam Braidwood a commencé à changer quand on est embarqué sur le ferry faisant la navette entre Victoria et le grand Vancouver.

Il avait parlé abondamment de ses parents pendant les longues conversations des jours précédents. Mais là, on était à deux heures de la maison familiale.

Une heure et demie sur le ferry et une demi-heure de route vers Surrey, la plus grande ville des municipalités formant le grand Vancouver. Un demi-million d’habitants.

Braidwood était le même Braidwood, sauf que tous les petits détails concernant son père le faisaient réagir. Petite toux, mimique résignée, mots d’esprit affectueux. État d’esprit qu’il a résumé en quelques mots : « Encore aujourd’hui, mon père aimerait me voir avec une situation, une vie rangée et une certaine sécurité. Il ne me le dit pas, mais je le sens. Mais c’est normal, tous les pères sont ainsi », expliquait-il sur le pont du gros bateau pendant que des îles défilaient devant nous dans un paysage majestueux.

Bill et Robin Braidwood vivent dans un chic quartier fermé et réservé aux 55 ans et plus de Surrey. Robin est grande et élancée. Six pieds sans doute. Bill est costaud et a les yeux de son fils. Pas besoin d’être un psychiatre pour sentir à quel point le dur de dur d’Adam Braidwood redevient un gamin devant son père. C’est d’ailleurs le père qui conserve les bagues reçues pour les grandes victoires de Washington State, les chandails portés par son fils avec les Eskimos ou avec son équipe universitaire au Rose Bowl devant 110 000 personnes, à Pasadena en Californie.

C’est lui qui les montre et en est vraiment fier. C’est la partie de son fils dont il est proche. Bill a toujours été fou du football et il est immensément fier de raconter que son petit Adam, à huit ans, jouait dans trois équipes de calibre différent.

Adam ne parle pas et croise les bras quand son père raconte ses exploits. Et quand je vais m’installer pour l’entrevue, il va préférer aller prendre une marche pour ne pas entendre la conversation.

De star à monstre

Comment résumer cette peine, comment raconter ces douleurs, comment faire sentir l’incompréhension absolue ?

Un père fier de son grand fils footballeur, premier choix au repêchage de la Ligue canadienne, grand et gros gaillard, étoile des Eskimos d’Edmonton, une dynastie de football...

Et puis, il y a eu la déchéance totale. Il y a eu la famille déchirée. L’aîné des trois frères se culpabilisant de l’échec de sa première libération et le cadet qui n’arrive pas à pardonner les crimes commis par le grand Adam.

Et puis, il y a ce père qui voit la manchette de The Province, un des deux quotidiens de Vancouver : De star à monstre ! L’histoire d’Adam Braidwood.

Quand il parle, cet homme fort sent sa voix se casser. Robin, qui n’a jamais perdu espoir, prend sa main délicatement. C’est elle qui reprend la conversation pour raconter comment le petit Adam était une boule d’énergie, comment il était infatigable. Le lendemain, elle va même écrire un long texto pour raconter comment, quand il avait onze mois, il lui avait donné un coup de poing et qu’elle s’était promenée avec un œil au beurre noir pendant une semaine.

Comprendre l’urgence

La route aura été atroce. Robin n’a jamais abandonné son petit garçon, même quand il croupissait en prison en se battant contre les démons de sa dépendance à l’héroïne. Mais quand elle parlait, je réalisais que son fils ne lui avait pas tout raconté. Sans doute que Bill et Robin n’auraient pas été capables d’en prendre plus.

À la fin, quand il est devenu évident que l’entrevue s’étirait, les deux ont commencé à sourire en parlant du Adam d’aujourd’hui. Pour la première fois, j’ai senti que le père acceptait ce qu’était son grand gars pas comme les autres. Un être intense à la recherche d’absolu. Il a décidé d’être propre, il est plus que propre, ne mangeant que des produits biologiques. Il a décidé d’avoir la foi, il croit en la philosophie d’Odin, le dieu des Vikings, auxquels il ressemble d’ailleurs avec sa taille et sa grosse barbe.

« Adam est intense. Il cherche les émotions fortes. Il les trouve dans la boxe et prend les moyens pour réussir. Je sais qu’il a traversé un enfer pour trouver cette voie, mais s’il se réalise et s’il est heureux dans cette quête, alors je suis heureux », dit le père.

Robin, elle, a toujours cru. Elle a toujours aimé ce grand fils qui se faisait tant de mal. Et elle est fière de le voir se reprendre en mains encore plus qu’elle a eu de la peine de le voir dans sa cellule. Ce qui compte, c’est qu’il soit conscient. Tant de gens passent leur vie dans un brouillard à survivre aux heures de bureau et aux amours plates. Au moins, elle sait que son gaillard de fils savoure chaque lampée d’air pur qu’il respire. Et elle se dit que ça pourrait durer 50 ans... c’est extraordinaire.

À la fin, quelqu’un a demandé aux parents de résumer en deux mots, juste deux mots, ce qu’ils diraient à Adam juste avant son combat contre Simon Kean.

La réponse de Bill a été instantanée : Just win ! Juste gagner !

Robin a réfléchi. Longuement, plus d’une minute. C’est interminable une minute quand les caméras roulent et qu’on attend une réponse.

Puis, les yeux allumés, elle a répondu : Next step. Elle a compris le sens de la nouvelle vie d’Adam Braidwood.

Prochaine étape, mon fils...

Après Simon Kean, gagne ou perd, faut que la vie continue.