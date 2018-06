Baseball majeur: Max Scherzer prouve qu’il peut tout faire

En plus d’être un des meilleurs lanceurs du baseball majeur, Max Scherzer, des Nationals de Washington, est capable de tirer son épingle du jeu dans le rectangle des frappeurs.

Il en a de nouveau fait la preuve samedi lorsqu’il a été utilisé comme frappeur remplaçant pour la première fois de sa carrière, en 14e manche contre les Braves d’Atlanta. Après avoir cogné un simple, il a inscrit le point de la victoire sur le triple de Wilmer Difo. Ce dernier a ensuite croisé le marbre. Les Nationals l’ont emporté par la marque de 5-3.

«Il a réveillé notre attaque dans un moment important, a indiqué le gérant des Nationals, Dave Martinez, au site du baseball majeur. Et tout d’un coup, il part du premier but et se rend jusqu’au marbre. Il volait sur les sentiers. Je lui ai dit "tu sais courir" et il a répondu "je peux tout faire".»

Scherzer est conscient qu’il ne sera jamais un frappeur de puissance, mais il sait qu’il est en mesure d’aider son équipe lorsqu’il se présente au bâton.

«Je sais que je n’enverrai pas la balle par-dessus la clôture, a reconnu l’as de 33 ans. J’ai un élan de joueur de niveau secondaire. Mais il est assez bon pour envoyer la balle en jeu.»

Un peu rouillé

Avant samedi, la dernière présence de Scherzer au bâton remontait au 25 mai contre les Marlins de Miami. Il avait alors été blanchi en deux tentatives. Il n’avait pas vu d’action depuis mercredi, quand il avait mené les Nationals à un gain de 2-0 contre les Orioles, à Baltimore.

«Comme mon dernier départ remontait à plusieurs jours, j’avais l’impression que je n’avais pas vu de lancers depuis longtemps, a-t-il dit. Une fois dans le rectangle, j’ai simplement tenté de reconnaître une balle rapide et de m’élancer. J’ai été capable d’y toucher et de l’envoyer au bon endroit. J’ai été chanceux.»

Si Scherzer demeure humble, son gérant n’hésite pas à lui donner davantage de crédit. «Max est un joueur de baseball, un vrai, a affirmé Martinez. Il étudie le sport. Il est toujours attentif. Il analyse tout.»

Avant les matchs de dimanche, Scherzer avait la meilleure fiche (9-1) du baseball majeur chez les lanceurs. En 79 manches et deux tiers de travail, il a maintenu une impressionnante moyenne de points mérités de 1,92.

Il a aussi une moyenne au bâton de ,310. Il a obtenu quatre points produits en plus de croiser le marbre lui-même à trois reprises.