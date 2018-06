Catherine Dorion parmi les manifestants du G7

Candidate pour Québec solidaire dans Taschereau, Catherine Dorion sera des manifestations anticapitalistes prévues en marge du G7.

« Je comprends pourquoi les manifestants vont manifester, moi je vais y aller le 9 (juin) et je pense qu’il faut être à la hauteur de nos convictions, on est là pour un monde plus beau », plaide-t-elle, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Auteure et comédienne, Catherine Dorion a déjà brigué les suffrages dans ce même comté du centre-ville de Québec sous la bannière d’Option nationale par le passé.

Elle souhaite que les manifestations se déroulent sans grabuge.

« Je conseillerais aux manifestants d’être beaux et dignes », insiste la mère de famille de 35 ans.

Ancienne blogueuse du Journal, Catherine Dorion s’est récemment fait montrer du doigt par la députée péquiste sortante Agnès Maltais en raison d’un billet rédigé à l’automne. Intitulé Catalogne, Québec : chercher de nouvelles armes, le texte fait référence aux tensions qui ont déchiré la région espagnole.

« La lutte et le conflit, c’est pas juste dommage, ou triste, ou déplorable. Il arrive que ça soit de la vitamine pure, qui redonne vie à ce qui était mort en nous », écrit-elle. Selon la péquiste, il s’agit là d’un appel à la violence.

La candidate solidaire rejette cette interprétation: « Non, je dis [qu’]il va falloir se préparer à la violence », réplique-t-elle. Elle ajoute que pratiquement tous les mots entourant la politique sont guerriers et qu’on ne parle pas pour autant de violence.

Seule chance hors de Montréal ?

Taschereau est probablement la seule circonscription en dehors de l’île de Montréal où QS a véritablement une chance de l’emporter.

À ceux qui voient Québec comme une ville homogène plus à droite que le reste de la province, Catherine Dorion rétorque que sa victoire pourrait être libératrice.

« Ça va faire du bien psychologiquement au monde qui vit à Québec. On est tannés de se faire dire qu’on est juste une gang de rednecks. »

Elle salue la fusion récente d’Option nationale et de Québec solidaire, qui donne, selon elle, un nouveau souffle au mouvement indépendantiste de gauche.

« C’est comme si les gens avaient fini par associer indépendance à “on ne veut pas de musulmans chez nous, on ne veut pas de voile”, et c’est dramatique parce que l’histoire de l’indépendance au Québec — et du mouvement indépendantiste — [montre que c’]est un mouvement ultra inclusif ! »