Comme une fête de famille

Le Parti libéral du Québec tenait ce samedi son tout dernier Conseil général avant la tenue des élections. Réunis à Montréal, dans une salle discrète du centre-ville, les militants libéraux auraient pu être tendus et nerveux devant les sondages qui les donnent bons deuxièmes en prévision du scrutin du 1er octobre. Ils étaient plutôt enthousiastes et motivés sur la ligne de départ de la campagne.

D’emblée, je rappelle que je me reconnais au PLQ. Pour moi, c’est le parti qui représente le mieux mes valeurs et qui porte le mieux mes aspirations. C’est donc tout à fait normal que j’aie préféré ce congrès à celui de la Coalition avenir Québec, tenu une semaine plus tôt. J’ai eu la chance d’assister aux deux événements, et les différences étaient nombreuses.

Un parti aux racines profondes

D’une part, l’ambiance qui régnait au rassemblement des libéraux était totalement différente que celle ressentie à la CAQ.

Chez les libéraux, on sentait la même énergie que dans une fête de famille. Les militants de partout au Québec étaient heureux de se retrouver, ça jasait fort dans les corridors et les accolades étaient aussi nombreuses que les poignées de mains et les tapes dans le dos. Les libéraux n’en étaient pas à leur premier congrès et c’était palpable.

Chez les caquistes, on sentait plutôt qu’on tentait encore de faire connaissance les uns avec les autres. Le parti de François Legault a attiré d’anciens membres de toutes les formations québécoises dans les deux dernières années et c’est un peu comme si le Jell-O n’était pas encore totalement pris. Tout le monde faisait connaissance, mais on ne sentait pas encore d’esprit de corps comme c’est le cas au PLQ.

D’autre part, le ton des discussions n’était pas du tout le même chez les deux partis. C’est vrai, on ne se comporte pas de la même manière quand on est au pouvoir et quand on cogne à sa porte. La différence marquante entre les deux événements réside surtout dans l’importance qu’on a choisi de donner à « l’autre parti » de chaque côté.

Comme exemple, on peut penser au discours de François Legault en fermeture de son rassemblement. Le nom de Philippe Couillard a été mentionné un minimum de 9 fois par le chef caquiste. En contraste, le chef du PLQ n’a mentionné François Legault qu’à une ou deux occasions. L’impression qui en ressort, c’est que les libéraux ont choisi de se définir eux-mêmes tandis que la CAQ a choisi de se définir en réponse à son adversaire.

Et c’est là toute la différence.

En fin de compte, les discours entendus au PLQ étaient beaucoup plus positifs et motivants que ceux entendus à la CAQ. Démoniser l’autre, c’est perdre une importante occasion de parler de nos ambitions, de nos convictions et de nos aspirations.

L’équipe comme cheval de bataille

Pour le PLQ, toute la journée de congrès tournait autour de l’équipe.

Les ministres ont fait des présentations et les « petits nouveaux », ces jeunes candidats nouvellement investis, ont partagé leur fierté de porter les couleurs du PLQ. Même le nouveau président de campagne a voulu mettre l’épaule à la roue en invitant 2 entrepreneurs à succès à venir parler de leur vision du Québec de demain. La sommelière bien connue Jessica Harnois a d’ailleurs fait connaître son intention de se porter candidate aux prochaines élections.

Certes, la performance de monsieur Taillefer devra s’améliorer, mais on comprend mieux le rôle qu’il peut jouer pour mobiliser les troupes et attirer des grands noms dans le giron libéral.

Pour sa part, le président de la Commission jeunesse du PLQ, Stéphane Stril, a été particulièrement inspirant. Sa présentation à elle seule se méritera d’ailleurs un billet dans ce blogue.

Tout compte fait, ce qui ressort du conseil général du PLQ, c’est l’impression que ce parti peut encore en surprendre plus d’un. La promesse libérale c’est celle d’une prospérité économique qui permet les plus grandes ambitions.

C’est aussi la promesse d’un Québec ouvert, généreux et rassembleur. Les militants ont quitté la rencontre gonflés à bloc avec en tête un nombre grandissant d’arguments pour convaincre leurs familles et voisins de l’importance de réélire le gouvernement de Philippe Couillard.

Décidément, la lutte électorale est loin d’être terminée.