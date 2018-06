Dans nos archives: l’autoroute de la Capitale prend forme

La congestion routière à Québec était déjà un chaud sujet d’actualité au début des années 1970. La construction de l’autoroute de la Capitale était la pièce centrale de la solution à ce problème.

« Depuis fort longtemps, les automobilistes québécois ont maugréé contre les embouteillages et l’absence presque complète d’un vaste réseau routier adéquat », lisait-on dans l’édition du 3 juin 1971 du Journal.

« Les administrations ont changé, tant au municipal qu’au provincial et au fédéral, et de nouvelles routes sont venues combler les grands espaces verts qui donnaient aux villes de la banlieue québécoise l’aspect d’une véritable campagne », ajoute l’article, illustré par des photos de viaducs et de portions de voies rapides... au beau milieu de champs !

En effet, le nord du chantier de l’autoroute n’est à peu près pas développé. Par exemple, les Galeries de la Capitale ne seront inaugurées que 10 ans plus tard.

Construction arrêtée en 1976

Après un court tronçon d’un kilomètre l’année précédente, l’autoroute a réellement vu le jour en 1971 avec une dizaine de kilomètres. Cette année-là, on estimait que le projet d’une trentaine de kilomètres qui devait être terminé en 1976 coûterait 30 millions $, l’équivalent de 195 millions $ aujourd’hui.

Comme la majeure partie de l’autoroute 40 dont elle fait partie, l’autoroute de la Capitale a été rebaptisée, en 1997, autoroute Félix-Leclerc.

La construction s’est arrêtée en 1976 sans que le projet soit complété.

Il manque un tronçon vers l’ouest, entre les kilomètres 296 et 307, qui traverserait L’Ancienne-Lorette, passerait au nord de l’aéroport et rejoindrait l’autre section de la 40 un peu avant la sortie du boulevard Fossambault. Le sujet fait toujours débat.

– Texte et recherche : Martin Lavoie et Stéphane Doré