La carte cachée allemande

L’attaquant allemand Dominik Bokk fait probablement partie des joueurs les plus méconnus susceptibles d’être repêchés en première ronde du repêchage. Mais il n’est pas à sous-estimer.

Le talentueux ailier a décidé de quitter son Allemagne natale la saison dernière afin de joindre les rangs des Lakers de Vaxjö de la SHL, la ligue d’élite de Suède. S’il a passé la majorité de la saison avec le programme des moins de 20 ans de l’équipe, il a tout de même obtenu 15 matchs d’expérience dans la grande ligue, avec les hommes.

Au niveau junior, Bokk a terminé avec 41 points en 35 rencontres tandis qu’il en a ajouté deux (un but et une passe) lors de son passage chez les pros.

La Centrale de recrutement de la LNH le classe 12e chez les patineurs européens sur sa liste finale, et il semble qu’il soit considéré comme un espoir de fin de première ronde. Toutefois, son talent ne ment pas et une équipe pourrait être tentée de le sélectionner un peu plus tôt.

DIFFÉRENT DE LEON DRAISAITL

Évidemment, quand on pense au hockey allemand à l’heure actuelle, on ne peut s’empêcher de penser au centre étoile des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl. Toutefois, Draisaitl et Bokk n’ont probablement que le passeport qui se ressemble.

Bokk est un ailier droitier de 6 pi 1 po et 179 lb tandis que Draisaitl est un centre gaucher de 6 pi 2 po et 216 lb. Ils ont passé bien près d’avoir un autre point en commun, toutefois. C’est que Bokk a été sélectionné par les Raiders de Prince Albert de la Ligue junior de l’Ouest, l’été dernier, la même équipe qui avait accueilli Draisaitl pendant deux saisons entre 2012 et 2014.

L’espoir allemand avait cependant d’autres plans. Une équipe de la Ligue de l’Ontario l’avait approché et il espérait être réclamé par cette dernière. Après discussion avec sa famille, son agent et même Draisaitl, qui a tenté de lui vendre le marché de Prince Albert, Bokk a plutôt opté pour la Suède.

« Mon agent connaissait bien les dirigeants de cette formation et il m’a recommandé d’y aller. Je ne regrette pas mon choix, j’avais de très bons entraîneurs qui ont été durs envers moi. »

LE MODÈLE PETTERSSON

À Vaxjö, Bokk a pu compter sur un jeune modèle fort talentueux en l’espoir des Canucks de Vancouver Elias Pettersson. Ce dernier a terminé au premier rang des compteurs de la SHL à sa première saison dans ce circuit, et Bokk a eu l’occasion de disputer quelques rencontres sur la même unité que lui lors de son passage avec le grand club.

« C’est un excellent joueur et une bonne personne. Nous sommes devenus de bons amis. J’ai beaucoup appris de lui. J’essayais de lancer comme lui, car il a un lancer incroyable. Il est beau à voir aller. »

D’ailleurs, son lancer est l’un des aspects sur lesquels il désire le plus travailler durant la période estivale. Ça et, comme Pettersson, ajouter un peu de muscle afin de remporter davantage de batailles dans les coins de patinoire.

« Je suis un joueur avec de bonnes habiletés, j’aime lancer au filet et fabriquer des jeux. J’essaie de jouer comme Artemi Panarin, c’est un excellent joueur. Je dois travailler sur certains aspects de mon jeu. Je dois être plus fort sur la rondelle, car je la perds trop rapidement lors de batailles en coin de patinoire. »

Lors du combine de la LNH, la semaine dernière, Bokk a rencontré 28 équipes. Les seules formations qu’il n’a pas rencontrées sont les Flames de Calgary, le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo.