La course en sentier célébrée

Elle est belle, elle sent bon et offre une surface confortable. Elle propose des défis stimulants pour tous les niveaux. Elle a tout pour tomber en amour avec elle. Tant pour le coureur sur route, le randonneur ou le débutant, la course en sentier est si facile à aimer. Voilà que le 9 juin, elle sera célébrée pour une sixième fois à Lac-Beauport à l’occasion du Trail La Clinique du Coureur.

Blaise et Isabelle, le couple à la tête de La Clinique du Coureur, ont toujours eu ce grand désir de partager leur passion de la course avec les gens. C’est simple, Blaise et Isa, on les aime autant qu’ils aiment la course.

Eux-mêmes, respectivement physiothérapeute et ex-enseignante, sont devenus adeptes de la course en nature il y a déjà plusieurs années. Ils ont tous deux troqué leurs souliers de route pour des souliers à crampons.

Voilà pourquoi, en 2013, ils ont proposé la première édition du Trail La Clinique du Coureur à Lac-Beauport, dans les pistes directement planquées dans leur arrière-cour : leur propre terrain de jeu.

Sentiers bien entretenus

Cet événement vit toujours en étant reconnu comme un des meilleurs du genre en province. Ses sentiers linéaires (single tracks), qu’ils entretiennent bénévolement à longueur d’année, sont M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E-S !

À travers le temps, les deux amoureux et leur gang d’amis y ont marqué différents parcours, dont les populaires 5 km et 10 km, qui sont empruntés par des dizaines de coureurs par semaine. Au fil des années sont nés les parcours de 30 km, voire de 50 km, qui est offert pour une première fois cette année.

Ces derniers amènent les plus aventureux à courir le sentier national de la Gentiane. Avec les racines, les roches, les montées, les descentes, mais surtout, l’environnement énergisant, le bonheur de courir est assuré dans les sentiers de La Clinique du Coureur. Tous sont invités à mettre en avant-plan le plaisir de courir plutôt que le temps et la position.

Une place pour les enfants

Les enfants ont, d’autre part, toujours eu une place de choix au Trail La Clinique du Coureur. C’est sans aucun doute la course la plus diversifiée pour tous les grands coureurs de 1 à 12 ans : 300 m, 600 m, 1 km, 1,5 km et 2 km. On parle, en science, de la zone de « délicieuse incertitude » pour identifier les limites des « défis parfaits » pour les enfants : ni trop faciles, ni trop difficiles. Voilà qu’eux, par leur offre de choix, ils ont compris.

Et, comme si courir n’était pas assez, la bienveillance des organisateurs de l’événement rayonne.

La fondation Tournesol du Saisonnier – organisme qui permet à des jeunes défavorisés de vivre une expérience hors de l’ordinaire au camp de jour – et le fonds philanthropique de La Clinique du Coureur – fonds qui sensibilise la collectivité aux bienfaits de l’activité physique, favorise la santé des jeunes par la course à pied et soutient dans leur cheminement des athlètes coureurs, ambassadeurs des valeurs de santé – bénéficient des profits de l’événement.

Le 9 juin prochain, c’est un rendez-vous. Moi, en tout cas, j’y serai !

► Pour plus d’information : trail.lacliniqueducoureur.com