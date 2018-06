Vous avez des petits lapins à la maison ?

Des milléniaux qui pleurnichent bou hou hou dès qu’ils entendent un méchant mot qui heurte leur sensibilité ?

Eh bien, voici une liste de mots et d’expressions qu’il faut bannir de votre conversation si vous voulez acheter la paix et ne pas faire de la pé-peine à votre fragile progéniture...

LES MOTS TABOUS

Noir de monde. Cadeau de Grec. Été indien. Dialogue de sourds. Voir rouge. Rire jaune. Casse-tête chinois. Filer à l’anglaise. Téléphone arabe.

Descendre en flèche. Planter sa tente. Pow-wow. Art primitif. Droit de l’homme. Pays sous-développé. Montagnes russes.

Misère noire. Travail au noir. Black Russian. Baguettes en l’air. C’est du chinois. File indienne. Tête de Turc. Roulette russe. Torture chinoise.

Parlement à l’italienne. Art nègre. Saoul comme la Pologne. Sexe faible. Normal. Anormal. Invalide. Père Noël. Père Fouettard. Notre Père. Homme de la rue. Femme de ménage. Bonhomme de neige.

Gérer comme un bon père de famille. Paralysé. Ragots de concierge. Blanc comme neige. Blanchi de ses accusations.

Peuple fondateur. Nation. Patrimoine. Frontière. Intégration. Valeurs.

Échec. Erreur. Cancre. Dernier de classe. Conflit.

Communautarisme. Dans le blanc des yeux. Nuit noire.

LA NOVLANGUE

Voici maintenant une liste de mots que vous devez absolument remplacer...

Chômeur = demandeur d’emploi.

Immigrant = migrant.

Prostituée = travailleuse du sexe.

Immigrant clandestin = sans-papiers.

Gitan = gens du voyage.

Ivrogne = alcoolique.

Fermeture d’usine = relocalisation.

Clochards = sans domicile fixe.

Foutre des travailleurs dehors = dégraisser l’entreprise.

Victimes civiles = victimes collatérales.

Discrimination positive = aide à l’emploi.

Mariage forcé = tradition.

Guerre = intervention.

Envoi de troupes = ingérence humanitaire.

Élève = apprenant.

Professeur = accompagnateur.

Racaille = jeunes exclus.

Avortement = interruption de grossesse.

CHANGER LE MONDE

Comme le disait l’humoriste Pierre Desproges : « Il n’y a plus de pauvres vieux, mais de sémillantes personnes âgées, il n’y a plus d’infirmes, mais de pimpants handicapés, il n’y a plus de mongoliens, mais de brillants trichromosomiques.

Françaises, Français, réjouissons-nous, nous vivons dans un monde qui a résolu tous les grands problèmes humains en appelant un chat un chien. »