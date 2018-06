Les immeubles de Rideau Hall coûtent cher à entretenir

OTTAWA | Trente mille dollars pour refaire la cave à vin, 600 000 $ pour remplacer un ascenseur et 1500 $ chaque fois qu’il faut y accorder les trois pianos. Selon des documents obtenus par Le Journal, aucune réparation ne se fait à petit prix à Rideau Hall, dont les immeubles abritent maintenant la gouverneure générale et la famille du premier ministre. Christopher Nardi, Bureau parlementaire

Photo d'archives

31 000 $ pour la cave à vin

Depuis la fin des années 1990, le Bureau du secrétaire du gouverneur général ne sert que du vin canadien aux invités et dignitaires qui assistent à un des nombreux événements à Rideau Hall. En tout temps, la cave à vin compte entre 2000 et 3000 bouteilles.

Or, en 2016, l’équipement de la cave était arrivé à sa fin de vie utile. Ainsi, la Commission de la capitale nationale (CCN), une société de la couronne responsable, entre autres, de la gestion des résidences officielles du gouvernement du Canada, a dû dépenser près de 30 000 $ pour déménager les bouteilles dans un endroit temporaire. Elle a aussi loué un refroidisseur à bouteilles (3500 $) et acheté 10 nouveaux frigos (20 000 $) ainsi que les prises électriques pour les brancher (7240 $).

« Durant la période de pointe des travaux de construction, les vins ont dû être temporairement déménagés vers une pièce à atmosphère contrôlée étant exposée le moins possible aux vibrations pour assurer l’entreposage du stock de vins, ce qui explique la location temporaire de refroidisseurs à vin », explique le porte-parole de la CCN, Jean Wolff.

Près de 600 000 $ pour remplacer un ascenseur

Remplacer un ascenseur dans un édifice aussi important que Rideau Hall coûte pas moins de 592 000 $, apprend-on dans des documents. La résidence principale de la représentante officielle de la reine ayant environ 175 chambres et une superficie totale de plus de 100 000 pieds carrés, doit absolument être accessible universellement, explique la CCN.

Ainsi, lorsque l’ascenseur « Princesse » est devenu désuet, l’organisation a jugé qu’il coûterait moins cher de le remplacer que de continuer à l’entretenir. La CCN a dépensé un autre 12 000 $ pour l’entretien régulier des autres ascenseurs.

Design intérieur

Compte tenu de ses rôles de pavillon d’accueil pour plusieurs visiteurs de renom et de destination touristique, l’allure intérieure de l’immeuble complété en 1867 doit souvent être rafraîchie au goût du jour. La CCN a donc dépensé près de 20 000 $ en services de design intérieur depuis 2016.

« La CCN procède à des achats pour effectuer régulièrement les ajustements nécessaires afin que les espaces de Rideau Hall demeurent opérationnels et pertinents pour l’accueil des nombreux événements et cérémonies ainsi que pour garantir la meilleure expérience possible au public », explique M. Wolff.

3 pianos à accorder

Les amateurs de musique classique seraient comblés à Rideau Hall, où l’on retrouve pas moins de trois pianos à queue. L’un d’entre eux a même appartenu au célèbre pianiste canadien Glenn Gould.

Mais qui dit patrimonial et historique dit aussi plus cher d’entretien. La CCN paye environ 1500 $ chaque fois qu’elle doit faire accorder ces instruments pour qu’ils « soient en mesure de produire la meilleure qualité sonore possible quand ils sont utilisés à divers événements et cérémonies », explique M. Wolff.

« Il convient de mentionner que ces trois pianos sont anciens et ont besoin d’être accordés régulièrement », ajoute-t-il.

– Avec la collaboration d’Émilie Bergeron