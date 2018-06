Para-athlétisme: record canadien et médaille de bronze pour Brent Lakatos

Pour une deuxième fois en deux jours, Brent Lakatos a été décoré de bronze aux Championnats suisses ouverts de para-athlétisme.

Dimanche, c’est au 5000 mètres T53-T54 qu’il a remporté la médaille de bronze. En plus de monter sur la troisième marche du podium, il a établi un nouveau record canadien avec son temps de 9 min 46,03 s.

«J’ai travaillé avec Daniel Romanchuk et Marcel Hug et nous sommes allés beaucoup plus vite que l’ancien record du monde. Daniel a gagné en presque cinq secondes plus bas que le record du monde précédent», a fait savoir le Dorvalois.

«C’est un record canadien pour moi et c’est un temps très vite, alors je suis content.»

Romanchuk, un Américain, a battu le record du monde grâce à son chrono de 9 min 44,84 s. Le Suisse Hug a terminé deuxième et a établi une nouvelle marque européenne.

Lakatos reprend le chemin de la maison et continuera son entraînement en vue des Championnats canadiens qui auront lieu au début du mois de juillet.

«L’objectif aux Championnats canadiens sera de gagner, mais ce sera difficile de faire des records canadiens. C’est une piste assez rapide, mais ce n’est pas une piste aussi rapide qu’ici, en Suisse», a-t-il expliqué.