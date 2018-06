Philippe Couillard rencontrera le président français à Montréal

Pour une deuxième fois en trois mois, le premier ministre du Québec Philippe Couillard s’entretiendra avec le président de la France Emmanuel Macron.

La réunion bilatérale aura lieu à Montréal jeudi, en marge du Sommet des dirigeants du G7.

À l’origine, Emmanuel Macron devait s’adresser à l’Assemblée nationale jeudi à Québec, mais cet événement a été annulé, car le président français a prétexté un emploi du temps trop chargé en raison du G7 à La Malbaie qui commence le lendemain.

Philippe Couillard avait eu droit à un tête-à-tête avec le président français en mars à Paris.

La rencontre de jeudi à Montréal portera notamment sur «l’accroissement des échanges commerciaux, les enjeux liés à l’intelligence artificielle et à la coopération bilatérale dans ce domaine, l’éducation, la formation ainsi que la Francophonie», a annoncé le ministère des Relations internationales du Québec par communiqué, dimanche.

«Dans un contexte économique et politique mondial encore fragile, le président Macron et le premier ministre Couillard ont fait de la transformation et de la modernisation de nos sociétés un vecteur de changement permettant de mieux relever les défis du 21e siècle», a ajouté le ministère.