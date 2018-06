[PHOTOS] Les looks du tapis rouge du Gala Québec Cinéma 2018

Les vedettes québécoises étaient nombreuses à s’être mises en beauté pour fouler le tapis rouge du Gala Québec Cinéma, dimanche, à la Maison de Radio-Canada, pour assister à la cérémonie prestigieuse qui récompense les artistes et artisans du cinéma d’ici.

En attendant l’événement animé à nouveau par Guylaine Tremblay et Édith Cochrane et la remise des prix, voici les looks du tapis rouge du Gala Québec Cinéma 2018.

Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud et Antoine Desrochers JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Annie-Soleil Proteau et Pascal Bérubé JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Herby Moreau JOEL LEMAY/AGENCE QMI

L'équipe du film Boost JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Rémy Girard et sa conjointe JOEL LEMAY/AGENCE QMI

L'équipe du film Chien de Garde JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Claudine Prévost JOEL LEMAY/AGENCE QMI

L'équipe du film The Catch JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Guylaine Tremblay et Édith Cochrane JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Mélissa Désormeaux-Poulin JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Bénédicte Décary JOEL LEMAY/AGENCE QMI

L'équipe du film Pre-Drink JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Alice Morel-Michaud et son accompagnateur JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Robin Aubert JOEL LEMAY/AGENCE QMI

L'équipe du film Les Affamés JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Équipe du film Le problème d'infiltration JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Patrick Huard et Christine Beaulieu JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Mylène Mackay JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Sophie Cadieux JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Patrick Huard et Anik Jean JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Geneviève Rioux et Gabriel Sabourin JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Iannicko N'Doua JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Karine Vanasse JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Élise Guilbault JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Jean-Pierre Bergeron JOEL LEMAY/AGENCE QMI

L'équipe de Hochelaga Terre des Âmes JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Milya Corbeil-Gauvreau, Henri Picard et Luc Picard JOEL LEMAY/AGENCE QMI