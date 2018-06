Rappel de burgers de poulet: la salmonelle, un agent pathogène potentiellement mortel

Santé Canada a procédé au rappel de burgers de poulet en raison d’une contamination par la bactérie salmonelle, un agent pathogène qui peut être mortel pour certaines personnes.

La compagnie Loblaw limitée a rappelé samedi certains burgers de poulet en raison d’un risque de contracter la salmonellose. Le produit en question est appelé «Burgers de poulet sans nom» et a été vendu au Québec - avant samedi - dans les établissements Maxi, Maxi & Cie, Provigo, Provigo le Marché, AXEP et Intermarché.

«Quelqu’un qui est en bonne santé est capable de se débarrasser de l’infection naturellement en une à deux semaines, sans traitement, a expliqué l’omnipraticienne Natalia Vo en entrevue au «Québec matin ». Quelqu’un qui est immunosupprimé, donc un enfant, une personne plus âgée, une personne enceinte ou qui a déjà une maladie chronique, ça va être plus difficile. Oui, ils peuvent nécessiter une hospitalisation.»

Parmi les symptômes associés à une salmonellose, on retrouve des diarrhées, des vomissements, des fièvres, maux de ventre et de tête. Si elle n’est pas traitée, l’infection peut entraîner la mort chez certaines personnes.

Les symptômes font leur apparition entre 6 et 72 heures après l’ingestion de l’aliment contaminé, souligne la médecin.

«Quand vous achetez un poulet cru ou un burger de poulet –même s’il est pané, l’intérieur est cru–, il faut s’attendre à ce qu’il y ait possiblement de la salmonelle parce que c’est une bactérie qui colonise la volaille naturellement.»

Avec le retour de la saison chaude et des barbecues, la Dre Vo ne se surprend pas de voir apparaître des cas de salmonelle. Elle rappelle qu’il faut absolument bien cuire les produits de poulet: la température interne doit atteindre 74° Celsius ou 82° Celsius dans le cas d’un poulet entier.

De plus, on ne doit pas oublier que les burgers de poulet, même s’ils sont panés, sont crus et doivent être manipulés avec soin.

Pour éviter une intoxication à la salmonelle, il faut aussi éviter la contamination croisée, par exemple ne pas utiliser les mêmes ustensiles pour les aliments crus et cuits, nettoyer les surfaces avec lesquels le poulet cru a été en contact, bien se nettoyer les mains et séparer le poulet des autres aliments dans le sac d’épicerie.