Roland-Garros: Gabriela Dabrowski poursuit sa route en double mixte

La Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire croate Mate Pavic ont remporté leur match de deuxième tour en double mixte, dimanche, à Roland-Garros.

Premiers favoris de l’épreuve, Dabrowski et Mate ont défait la Tchèque Andrea Sestini Hlavackova et le Français Édouard Roger-Vasselin en deux manches de 6-2 et 6-3.

La Canadienne et le Croate n’ont mis que 55 minutes pour s’imposer devant leurs adversaires. Ils ont réussi cinq as et ont converti trois des cinq balles de bris qu’ils ont obtenues.

Lundi, au troisième tour, ils affronteront les Néerlandais Demi Schuurs et Matwe Middelkoop.

Également en action en double féminin, Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu se mesureront aux Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya au troisième tour.