Grand favori de longue date, le Jeep Grand Cherokee offre une gamme diversifiée de modèles répondant à une foule de besoins, qu’il s’agisse de remorquage de lourdes charges, d’utilisation hors route ou même de pilotage de haute performance.

Dans le grand monde des véhicules utilitaires, le Jeep Grand Cherokee fait figure de proue. Lancé au début des années 1990, ce modèle de taille moyenne a contribué à amorcer la vague de popularité dont jouissent aujourd’hui les véhicules de ce genre.

En un quart de siècle, quatre générations de Grand Cherokee se sont succédé, la génération actuelle ayant fait son apparition en 2011. Sans être le plus populaire des véhicules de son créneau, il est néanmoins important. Au sein de la gamme Jeep, d’une part, il compte parmi les trois modèles les plus vendus avec le Wrangler et le Cherokee. D’autre part, dans son créneau, largement dominé par Ford (avec l’Edge et l’Explorer) et Hyundai (Santa Fe Sport et XL), il se maintient généralement parmi les cinq ou six VUS les plus recherchés.

Cette popularité a amené le constructeur à multiplier le nombre de modèles parmi sa gamme. Si bien qu’on en dénombre actuellement huit. Ils ont tous cinq places et quatre roues motrices, et leurs prix s’étalent de 45 000 $ à plus de 100 000 $. Il existe donc des Grand Cherokee pour à peu près tous les goûts et tous les besoins, du modèle d’entrée de gamme Laredo, qui se veut abordable (dans sa catégorie, du moins), jusqu’au Trackhawk, un bolide à caisse surbaissée adapté aux pistes de course.

Un grand Cherokee de haute performance

Ce modèle est d’ailleurs la grande nouveauté de 2018. C’est le Grand Cherokee le plus puissant et le plus rapide de tous les temps. Son V8 suralimenté de 6,2 L développe 707 ch et 645 lb-pi de couple. Il permet au Trackhawk d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 s, d’atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h et de parcourir les 400 m (le quart de mille) en 11,6 s. Ces performances étonnantes, qui en font en quelque sorte un successeur à la défunte Dodge Viper, servent à élever le Grand Cherokee au rang des VUS de prestige afin de permettre à son constructeur de ravir quelques acheteurs aux marques concurrentes comme Porsche (Cayenne) et BMW (X5 M et X6 M).

Photo courtoisie, FCA

Évidemment, le Trackhawk demeure un modèle d’exception vendu au compte-gouttes. D’ailleurs, si vous en apercevez un sur nos routes, regardez-le bien. Vous n’en verrez pas souvent. Vous verrez plutôt des Laredo, Limited, Trailhawk, Overland, High Altitude ou Summit. Ce sont les Grand Cherokee du peuple.

Leur moteur de série est aussi de nature plus humble que le tonitruant V8 à compresseur du Trackhawk. Il s’agit du V6 Pentastar atmosphérique, le même moteur qu’on trouve sous le capot d’une Grand Caravan. Pour ces Jeep, toutefois, il produit 260 ch, soit 23 de moins que celui qui sert à la populaire fourgonnette Dodge. Cette puissance réduite, quoique très convenable, vise sans doute à rendre la consommation de ces utilitaires raisonnable, car ce n’est pas leur point fort.

Les cotes de consommation publiées par Ressources naturelles Canada sont éloquentes à ce sujet. Cet organisme gouvernemental attribue au V6 une cote moyenne de 11,3 L/100 km. Elle s’avère nettement plus attrayante que la cote de 14,1 L/100 km du V8 Hemi, le moteur proposé en guise d’option. Un parcours de 600 km réalisé sur des autoroutes au volant d’un Grand Cherokee Summit équipé de ce V8 nous a, justement, permis d’égaler sa cote « route » de 10,9 L/100 km, mais dans le trafic, ce moteur devient incontournablement énergivore, comme le suggère sa cote « ville » de 16,7 L/100 km.

Un V8 pour faciliter le remorquage

Ce moteur de 5,7 L est jumelé à une boîte de vitesses automatique Torqueflite à 8 rapports commune à tous les modèles de cet utilitaire, quel que soit le moteur, sauf le Trackhawk. Offert pour un supplément de 2900 $, ce V8, qui sert également aux camionnettes Ram 1500, est particulièrement populaire parmi les acheteurs de Grand Cherokee qui doivent remorquer de lourdes charges. En effet, sa capacité de remorquage maximale se chiffre à 3265 kg (7200 lb), alors qu’elle est limitée à 2812 kg (6200 lb) dans le cas du V6.

Pour limiter la consommation de ces deux moteurs de grande diffusion, le constructeur a donc adopté des dispositifs de plus en plus communs : un système d’arrêt-démarrage automatique au ralenti pour le V6 et un variateur de cylindrée pour le V8, qui désactive quatre cylindres de ce moteur lorsque le véhicule se déplace à vitesse constante, par exemple sur l’autoroute.

On découvre, par ailleurs, un troisième V8 dans le catalogue du Grand Cherokee. Réservé au modèle SRT, autre utilitaire au tempérament sportif, il s’agit d’un moteur atmosphérique de 6,4 L. Fort de ses 475 ch, il produit 470 lb-pi et permet au Grand Cherokee SRT d’abattre les 100 km/h en 4,8 s, ce qui en fait un moyen terme entre le Trackhawk, plus radical, et les Grand Cherokee munis du V8 Hemi, plus terre à terre. La facture de ce modèle, qui affiche un prix de base de 75 845 $, devrait aussi être moins « salée » que celle d’un Trackhawk, qui est offert à partir d’un mirobolant 110 845 $.

Photo courtoisie, FCA

Pour la plupart de ces modèles, Jeep propose des suspensions offrant une garde au sol généreuse. Elle atteint 218 mm pour les modèles d’entrée de gamme Laredo et Limited. Des modèles plus cossus peuvent toutefois être dotés d’une suspension pneumatique capable de hausser la garde au sol jusqu’à 274 mm, du moins dans le cas des modèles Summit et Trailhawk pour faciliter leur utilisation en conditions hors route. À l’inverse, les Grand Cherokee Trackhawk et SRT ont la garde au sol la plus basse, soit 206 mm, de même qu’une suspension de haute performance mieux adaptée à une vocation qui justifie la présence du S dans l’acronyme VUS.

Avec une cinquième génération de Grand Cherokee à l’horizon, le modèle 2018 offre peu de nouveautés substantielles au chapitre de la dotation. Soulignons, néanmoins, que les systèmes CarPlay d’Apple et Android Auto font désormais partie de la dotation de série. Ils sont intégrés aux systèmes multimédias Uconnect des chaînes audio à écran tactile de 7 po (plutôt que 5) dans les Grand Cherokee Laredo et Limited, et de 8,4 po dans les autres versions. D’ailleurs, qui aurait pensé, il y a un quart de siècle, qu’un utilitaire comme le Grand Cherokee deviendrait un véhicule de haute performance, ou encore que son conducteur consulterait diverses informations sur un écran tactile permettant même de zoomer par pincement ?

Le Grand Wagoneer à 7 places, c’est pour bientôt

Photo courtoisie, FCA

Le grand utilitaire Jeep à 7 places, on l’attend depuis le 10 janvier 2011. Ce jour-là, au Salon de l’auto de Detroit, le grand patron de Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, a dit : « Il est grand temps que nous offrions un modèle haut de gamme. Le Grand Wagoneer, vous le verrez en 2013. »

C’est finalement en 2019 que ce Grand Wagoneer devrait faire ses débuts. FCA pourra alors donner la réplique à des marques comme Cadillac et Infiniti, dont l’Escalade et le QX56 remportent un succès étonnant.

Entre-temps, le constructeur multiplie les dévoilements de véhicules-concepts pour attiser l’intérêt de ce futur VUS. Le dernier en date, le Jeep Wagoneer Roadtrip, est un véhicule d’allure néorétro dévoilé au Safari Jeep de Pâques annuel organisé à Moab, en Utah.

Sous ses traits d’antan (ce modèle a été fabriqué de 1963 à 1991), on retrouve un châssis à empattement allongé et un groupe motopropulseur modernisé. Ce V8 de 5,8 L, qui remplace le 6-cylindres Tornado de 3,8 L d’origine, est jumelé à une boîte automatique à quatre rapports pour rappeler qu’à l’époque, la boîte automatique (à trois rapports) offerte en option était une particularité très rare pour un 4x4 !

Jeep Grand Cherokee

Prix de base

44 895 $ (Laredo) ; 53 195 $ (Limited) ; 58 195 $ (Trailhawk) ; 64 695 $ (Overland) ; 67 690 $ (High Altitude) ; 69 695 $ (Summit) ; 75 845 $ (SRT) ; 110 845 $ (Trackhawk).

Transport et préparation

1895 $

Groupe motopropulseur

(1) V6 DACT, 3,6 L, 295 ch à 6 400 tr/min, 260 lb-pi à 4000 tr/min ; (2) V8 SET, 5,7 L, 360 ch à 5150 tr/min, 390 lb-pi à 4250 tr/min ; (3) V6 DACT, 3,0 L, 240 ch à 3600 tr/min, 420 lb-pi à 2000 tr/min ; (4) V8 SET, 6,4 L, 475 ch à 6000 tr/min, 470 lb-pi à 4300 tr/min ; (5) V8 SET suralimenté, 6,2 L, 707 ch à 6000 tr/min, 645 lb-pi à 4800 tr/min. Boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Quatre roues motrices.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : P245/70R17 (Laredo) ; 265/60R18 (Limited et Trailhawk) ; 265/50R20 (Overland et Summit) ; P295/45ZR20 (SRT et Trackhawk).

Cotes

Empattement : 2914 mm; longueur : 4822 mm ; largeur : 1943 mm ; hauteur : 1724-1761 mm. Poids : 2098-2347 kg. Volume du réservoir : 93 litres. Volume du coffre : 1030-1930 L. Capacité de remorquage : 6200-7400 kg. Consommation moyenne (essai ; 4RM ; V8 5,7 L) : 12,4 L/100 km.

Concurrence

Buick Enclave, Chevrolet Traverse, Dodge Durango, Ford Explorer, Ford Flex, Honda Pilot, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mazda CX-9, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Subaru Outback, Toyota Highlander, Volkswagen Atlas

Points forts

Intérieur spacieux

Gamme très diversifiée

Aptitudes hors route impressionnantes

Servodirection précise

Points faibles