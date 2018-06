Un homme de 54 ans porté disparu à Québec

Un homme de 54 ans est porté disparu à Québec, lui qui a été vu pour la dernière fois hier alors qu'il quittait sa résidence de Beauport.

L'homme se nomme Sylvain Brunelle. Il se trouve probablement sur le territoire de la ville de Québec, où il se déplace sur un vélo bleu et mauve.

La famille et les policiers ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité s'il ne reçoit pas les soins appropriés.

Sylvain Brunelle mesure 5'7'' et pèse 190 lb. Il a les yeux bleus, légèrement bridés. Il a les cheveux gris et une barbe de quelques jours. Au moment de sa disparition, il portait un chandail brun et des jeans bleus.

Toute personne qui l'aperçoit est priée d'appeler le 9-1-1 pour une intervention immédiate.

Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE180602-123.