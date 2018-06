Un homme décidé

Michel Dallaire, grand patron du Groupe Dallaire, a toujours su où il s’en allait. À 15 ans, il nourrissait déjà le rêve de prendre la relève de son père, et il avait aussi rencontré la femme de sa vie.

Aîné d’une famille de quatre enfants, Michel Dallaire suivait son père sur les chantiers chaque fin de semaine, alors qu’il était encore très jeune. Né dans la ville de Giffard, qui a depuis été rattachée à Beauport, puis à Québec, il bougeait beaucoup.

« Je pense que j’étais trop tannant à la maison et que ça donnait un break à ma mère », lance-t-il en riant, se qualifiant lui-même d’un peu hyperactif.

Son père, Jules, fondateur du Groupe Dallaire et de Cominar, possédait à l’époque plusieurs commerces avec trois de ses frères. Le groupe détenait une entreprise de construction et était propriétaire et gestionnaire de plusieurs immeubles, créneau qui a toujours été à la base de ses activités commerciales. Il a d’ailleurs construit le premier condominium à Québec, dans les années 1970.

À cela s’ajoutaient les épiceries Dallaire, qui ont été vendues plus tard à Métro Richelieu, Déco-Meubles qui a depuis été racheté par Meubles Léon, des restaurants et des quincailleries. Décidément, le fils a de qui tenir ce besoin d’être constamment occupé.

Un tournant

Mais c’est le volet construction qui intéressait le plus Michel Dallaire, qui a toujours été passionné par les chantiers, où il a passé de nombreux étés à travailler. « Jules me disait toujours que la seule façon d’apprendre à construire était de commencer au pic et à la pelle », se souvient-il, ajoutant que des gens qu’il a côtoyés à l’époque travaillent toujours pour lui aujourd’hui.

En troisième secondaire, M. Dallaire savait qu’il voulait suivre une formation d’ingénieur civil, mais pas pour « calculer des poutres et des colonnes toute sa vie ». Après deux ans à travailler dans un bureau d’ingénieur, il est revenu au sein de l’entreprise. Pour son père, c’était important qu’il aille voir ailleurs pour conforter son choix.

Car encore là, très tôt, Michel Dallaire a su qu’il souhaitait prendre la relève. « J’avais 16 ou 17 ans, et mon père avait eu une opportunité de vendre l’entreprise. Je lui avais dit à ce moment-là, ça m’intéresse », dit le fils, soulignant à quel point il a toujours été fier de travailler avec son père et ami, parti trop vite en 2006.

Michel Dallaire le décrit comme un homme respectueux de son entourage, qui n’était pas du genre à imposer une décision et qui croyait au droit à l’erreur. Il a ensuite tenté d’appliquer cette façon de faire. « Ce qui m’a manqué le plus après son décès, c’était le “qu’est-ce que tu en penses ?” Jamais il ne me disait quoi faire, mais souvent il allait me faire réfléchir dans d’autres directions. Il disait souvent : “Espère le mieux, et planifie pour le pire.” »

Jules Dallaire a été emporté par la maladie des fumeurs, le cancer du poumon, mais sans avoir jamais fumé. Même s’il a trouvé cette période extrêmement difficile, et que les larmes lui viennent encore lorsqu’il l’évoque, son fils aîné en parle tout de même comme d’une belle expérience.

Son père a eu la chance de mourir à la maison, entouré des siens, qui l’ont accompagné pendant cette année où il a reçu des traitements de chimiothérapie. Dans les années qui ont suivi, Michel Dallaire a aussi accompagné son beau-père Jean, qui a lui aussi été emporté par le cancer.

Plus de liberté

À la suite de son départ de Cominar, en février, M. Dallaire entend maintenant profiter plus de la vie et de sa famille, qui a toujours été primordiale. Il a eu trois enfants qui lui ont donné trois petits-enfants. Coup de chance, ses deux filles demeurent au Complexe Jules-Dallaire. « Quand mon petit-fils vient sonner à la porte le dimanche matin, c’est le fun. »

Les soupers de famille où tout le monde cuisine ensemble font partie des mœurs, chez les Dallaire. Ils se déroulent souvent dans les chalets familiaux, que Michel Dallaire a construits avec ses enfants, dans Bellechasse, d’où ses parents sont originaires.

M. Dallaire a travaillé davantage à distance cet hiver, ce qu’il ne pouvait se permettre lorsqu’il dirigeait Cominar. « Quand tu gères une compagnie publique, tu dois gérer les apparences », dit-il, ajoutant que cela impliquait les réunions avec les investisseurs et la recherche de capitaux.

Séparation avec Cominar

On sent bien que ces aspects, après vingt ans à travailler sept jours sur sept, ne lui manqueront pas. Cette séparation avec l’entreprise fondée par son père, M. Dallaire l’a d’ailleurs vécue comme un deuil. « C’est un peu comme lorsque l’un de tes enfants quitte la maison familiale, compare-t-il. Ou lorsque tu mets en vente la maison où tes enfants ont grandi. »

Néanmoins, le dernier bout de sa carrière, il souhaitait le faire dans le développement de projets avec Groupe Dallaire, car c’est ce qui le passionne vraiment. « J’ai des gens autour de moi qui me disent : “À la fin, on te regardait aller, et quand tu avais une réunion de projet pour le Phare, et que tu revenais, ce n’était plus le même gars.” »

Il ne souhaite plus s’investir dans les opérations comme telles, qu’il remet entre les mains de son équipe, qui compte plusieurs jeunes enthousiastes à la haute direction. Un peu comme l’a fait son père lorsqu’il lui a passé peu à peu le flambeau. Dans son cas, il n’a pas de relève parmi ses enfants, mais là encore, il applique la philosophie de Jules, pour qui l’important, c’était de faire ce que l’on aime vraiment.

En rafale

Photo Jean-Francois Desgagnés

Patience pour le Phare

Michel Dallaire ne se laisse pas abattre parce que le maire de Québec parle de plusieurs étapes à franchir encore avant de réaliser le Phare, projet de 650 M$ dont la pièce maîtresse sera une tour de 65 étages à l’entrée du boulevard Laurier. Le promoteur y travaille depuis sept ans, après que le maire eut lancé un appel pour un « projet signal » à l’entrée de la ville, au retour d’une mission à Chicago. Il était prêt à procéder dès 2016, mais les consultations publiques sont sans cesse repoussées. Malgré tout, il y croit toujours autant. « Si tu n’es pas patient, tu fais autre chose dans la vie que du développement immobilier », dit-il, ajoutant qu’il travaille souvent sur des sites pendant 15 ans avant d’avoir le feu vert pour réaliser des projets. À Lévis, il a dû patienter 10 ans avant d’obtenir le zonage pour un développement dont le territoire équivaut à reconstruire Charny, avec un potentiel de 8000 maisons. Dans le cas de l’Espace d’innovation Chauveau, les premiers plans ont été déposés en 2002 à la Ville, et une quinzaine d’autres versions ont dû être réalisées afin de satisfaire aux exigences. « Ce sont de longs processus, on planifie des territoires », souligne-t-il.

Théorie du complot

Le promoteur a lui aussi entendu la théorie du complot selon laquelle il aurait été favorisé par le trajet du tramway parce qu’il détient de nombreux terrains aux alentours. « Je détiens 153 millions de pieds carrés de terrains dans la région de Québec, tous sur les grandes artères. Mettez-le où vous voulez, le tramway, il faut qu’il passe près de nos terrains », répond-il. Des terrains ont été acquis il y a 15 à 30 ans. Il n’en a acheté aucun dans les axes concernés depuis le SRB, souligne-t-il. « Je n’ai pas planifié d’acheter ces terrains parce qu’il y aurait un tramway qui passerait dans 10 ans, se défend-il. On met le transport en commun là où est la densité, et c’est là qu’on a investi, qu’on a acheté des terrains et qu’on développe ». S’il peut vivre avec les critiques, il s’en désole lorsque ses proches en sont affectés, comme ces soirs où il retrouvait son épouse en larmes, après qu’elle eut pris connaissance de commentaires désobligeants envers lui.

Enfants malades

Depuis qu’il a quitté ses fonctions chez Cominar, le grand patron du Groupe Dallaire se fait un devoir de s’impliquer dans différentes causes qui lui tiennent à cœur. Encore là, son père lui a beaucoup appris sur l’importance de redonner. « Mon père a toujours soutenu dans les différentes causes celle des enfants handicapés et malades », relate-t-il. À propos de sa maison construite en 1992, Jules avait toujours dit qu’« un jour, on y ferait des œuvres ». Avec l’accord de sa mère, Suzanne Vachon, Michel Dallaire a travaillé pour réaliser ce souhait posthume de son père. Après un investissement de 1,4 million pour adapter les lieux et quatre ans de démarches, de pair avec le ministère de la Santé, le CIUSS de la région, des médecins spécialistes et un organisme, la maison Lémerveil, Suzanne Vachon a finalement pu ouvrir ses portes à la fin du mois dernier. On y offre des soins palliatifs pédiatriques, seuls services du genre dans tout l’est du Québec. « Ç’a pris quatre ans, mais aujourd’hui, c’est ce qui fait la force du projet, évalue Michel Dallaire. Toutes les compétences étaient autour de la table. »