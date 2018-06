7 coiffures vraiment pas plates à réaliser pour votre bal des finissants

S’il y a une soirée où il est indispensable que vos cheveux soient magnifiques, c’est bien le soir de votre bal de finissants.

Pas question d’avoir un #BadHairDay!

Une publication partagée par Hair | Beauty (@hairstyle) le 8 Août 2016 à 4 :31 PDT

Pour que votre transformation capillaire soit efficace, mais surtout à couper le souffle, voici pour vous inspirer 10 coiffures à réaliser vous-même ou par votre coiffeur.

3 coiffures à faire soi-même:

Le bal des finissants est un évènement qui fait assez mal au portefeuille quand on pense aux dépenses reliées à cette soirée mémorable. Et honnêtement, si c’est possible de faire soi-même sa coiffure pour économiser, pourquoi pas?

1. Le «wet look»

Une publication partagée par Catherine St-Laurent (@cathstlaurent) le 3 Juin 2018 à 5 :56 PDT

Comme Catherine St-Laurent au Gala Québec Cinéma dernièrement, nombreuses sont les stars qui ont foulé les tapis rouges avec cette chevelure. D’ailleurs, c’est LA coiffure à adopter cet été.

En plus, elle est facile à réaliser: il suffit d’y aller généreusement sur le gel lustré à tenue extra-forte, en tirant vos cheveux vers l’arrière et en prenant bien soin de les glisser derrière vos oreilles. Aussi simple que cela!

2. La torsade bohème

Une publication partagée par Kostyál Regina (@hairfectionist) le 10 Mai 2018 à 7 :41 PDT

La coiffure style bohème restera toujours un des plus beaux looks à arborer à son bal. Il faut prendre une mèche de chaque côté du visage, les diviser en deux et faire une torsade avec celle-ci. Ensuite, on attache vers l’arrière.

4. La queue de cheval style «bubble»

Une publication partagée par Angela Richie Hairstyling (@angelarichiehairstyling) le 12 Avril 2018 à 10 :12 PDT

Cette queue de cheval peut sembler banale, mais une longue couette avec le cuir chevelu lissé peut littéralement voler la vedette durant cette soirée.

Pour réaliser cette coiffure, il suffit de se faire une queue de cheval très haute et de rajouter des élastiques à des distances égales sur la couette.

Ensuite, pour donner le look «bubble», il suffit d’élargir avec ses doigts entre chaque nœud d’élastique.

4 coiffures plus complexes à faire en salon:

Pour les moins habiles, Dieu a créé les coiffeurs pour sauver votre tête en vue de la grande soirée. Question de savoir ce que vous voulez lorsque vous serez assise sur la chaise, voici quelques inspirations.

5. Le chignon tressé

Une publication partagée par The Hair Room Inc. (@thehairroominc) le 2 Juin 2018 à 5 :21 PDT

6. La tresse poisson «bubble»

Une publication partagée par Cassy Dorr (@hairby_cassy) le 3 Juin 2018 à 9 :49 PDT

7. Le chignon frisé

Une publication partagée par Pro-Style-Crew & Kerry-Lou (@prostylecrew) le 1 Juin 2018 à 2 :14 PDT

8. Le chignon haut hyper lisse

Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 28 Sept. 2017 à 7 :07 PDT

