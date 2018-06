Les personnes en quête d'amour étaient nombreuses à se déplacer au Beach Club afin de tenter leur chance aux auditions de la nouvelle télé-réalité de «dating» du Québec, XOXO.

Affublés de leurs plus beaux maillots et prêts à aller danser aux sons des DJ invités, les candidats en ont profité pour passer les auditions XOXO pour courir la chance de visiter les quatre coins du globe, trouver l'amour et repartir avec la somme de 100 000 $ et un condo à Miami pour un an.

Voici 12 photos des auditions de la nouvelle télé-réalité XOXO au Beach Club:

Les conseillers Olivier Primeau, Cary Tauben et Elisabetta Fantone étaient également tous sur place pour faire la fête avec les futurs candidats.

Les auditions s'arrêteront la semaine prochaine à l'hôtel Crystal à Montréal, les 8 et 9 juin prochains, en plein coeur du Grand Prix!