9 cartes cachées qui seront libres à l'ouverture du marché des agents libres de la LNH

Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le 1er juillet sourit à ceux qui ont dépensé avec le plus grand zèle.

Pendant que certains directeurs généraux commettent des folies dépensières, d'autres préfèrent se tourner vers les aubaines du marché des joueurs autonomes.

Les joueurs obscurs - ou encore, ceux qui ont une lacune évidente - ne tiennent pas le gros bout du bâton dans les négociations et un DG clairvoyant saura tourner la situation à son avantage.

Dans le film Moneyball, Billy Beane faisait ses choux gras des négligés du marché et parvenait à ses fins avec un budget dérisoire. Question de suivre cette façon de voir les choses, voici une liste des cartes cachées.

Kevin Connauton, défenseur, Coyotes de l'Arizona

Mine de rien, Connauton a marqué 11 buts avec les pauvres Coyotes en 2017-2018, ce qui le place au 21e rang des défenseurs de la LNH, ex aequo avec Marc-Édouard Vlasic.

L’athlète de 28 ans y est parvenu en étant à peine utilisé en avantage numérique (11 secondes par match en moyenne). Connauton a aussi été le joueur le moins sollicité en moyenne (15:11 par rencontre) parmi les arrières des Coyotes ayant disputé au moins 40 matchs.

Ce grand gaucher de 6 pi et 2 po et 205 lb possède un excellent tir et un bon coup de patin, mais son jeu défensif fait parfois l'objet de critiques.

Cela dit, il n’y a rien de tel qu’un cinquième ou sixième défenseur sans lacune. Et Connauton pourrait gagner à être employé plus souvent au sein de la deuxième vague de l'avantage numérique.

Ian Cole, défenseur, Blue Jackets de Columbus

Sans être spectaculaire, Cole peut se montrer utile à bien des égards. Il offre une bonne première passe, bloque des tirs et prône un jeu robuste.

Ce soldat efficace en infériorité numérique avait été très important pour les Penguins de Pittsburgh en l'absence de Kristopher Letang lors des séries de 2016.

John Moore, défenseur, Devils du New Jersey

Moore a été utilisé au sein des deux premières paires défensives sur une base régulière en 2017-2018, comme en fait foi sa moyenne de temps de jeu (20:01 par match).

Âgé de 27 ans, il possède un excellent coup de patin et a prouvé qu'il pouvait assumer une bonne charge de responsabilités.

Thomas Hickey, défenseur, Islanders de New York

Hickey a compilé un différentiel de +20 au sein d'une équipe ayant connu toutes sortes d'ennuis en défensive, ce qui est assez étonnant. En 69 matchs, il a établi un sommet personnel au chapitre des points (25).

Le différentiel peut être trompeur et il faut avoir des attentes réalistes par rapport à Hickey. À un prix raisonnable, l'athlète de 29 ans n'en demeure pas moins une option intéressante pour une équipe en recherche de profondeur à la ligne bleue.

Riley Nash, centre, Bruins de Boston

Joueur de centre polyvalent, Nash vient d'établir des sommets personnels au chapitre des buts (15), des mentions d'aide (26), des points (41) et du différentiel (+16).

Lorsque Patrice Bergeron était blessé, le vétéran de 29 ans s'est même très bien débrouillé au centre du premier trio à certains moments de la saison régulière.

À forces égales, il a accumulé 38 points, ce qui le place devant Logan Couture (37) et Ryan Johansen (37) à ce chapitre.

Derek Ryan, centre, Hurricanes de la Caroline

Ryan a disputé à 29 ans son tout premier match dans la LNH en 2015-2016. Cela ne l'a pas empêché de devenir un troisième joueur de centre important pour les Hurricanes de la Caroline lors des deux dernières saisons.

Le natif de Spokane a obtenu 38 points, dont 15 buts, en 80 rencontres en 2017-2018. Ryan a été dominant dans les cercles des mises au jeu, où il a compilé un pourcentage d’efficacité de 56,49 %.

Il a aussi affiché les meilleurs indices de possession de rondelle de son équipe (le pourcentage Corsi à 5 contre 5) en excluant les joueurs ayant disputé moins de 20 matchs.

Son différentiel de -15 et son mince gabarit (5 pi et 11 po et 170 lb) pourraient éloigner les équipes... mais aussi le rendre abordable.

Thomas Vanek, ailier, Blue Jackets de Columbus

Vous avez besoin d’un attaquant capable de fournir 50 points malgré ses carences défensives? La promotion «Thomas Vanek» a été offerte chaque été depuis 2016, et ce, pour moins de 3 millions $ et seulement un an.

Un bon entraîneur-chef utilisera Vanek dans un rôle principalement offensif, quitte à réduire son temps d’utilisation à l’étranger pour l’éloigner des meilleurs joueurs adverses. L’Autrichien peut améliorer l’avantage numérique de bien des équipes à l’aide de sa touche autour du filet.

Mieux encore : il est possible de l’échanger à la date limite des transactions en retour d’un joueur ou d’un choix au repêchage.

Brian Gibbons, ailier gauche, Devils du New Jersey

Gibbons a émergé de nulle part cette saison, et c’est peu dire.

Ce petit et rapide ailier de 5 pi et 8 po avait récolté 0,44 point par match en moyenne lors de ses deux dernières campagnes dans la Ligue américaine de hockey (LAH). À la surprise de plusieurs, il a affiché la même moyenne avec les Devils du New Jersey. Gibbons a fourni 26 points, dont 12 buts, en 59 matchs, en plus de rendre de fiers services en désavantage numérique.

Dieu sait s’il sera aussi efficace la saison prochaine, mais le jeu pourrait en valoir la chandelle si le coût est faible. On s’imagine mal comment ses demandes pourraient être exorbitantes.

Matthew Peca, centre, Lightning de Tampa Bay

Inspirées par les ascensions de Conor Sheary, Jonathan Marchessault et Yanni Gourde, les équipes gardent maintenant l'oeil pour dénicher le prochain petit joueur sous-estimé qui fera sa marque dans la LNH.

Et si celui-ci était Peca, un joueur de centre de 5 pi et 8 po ayant été sélectionné au septième tour du repêchage de 2011?

L’Ontarien de 25 ans a récolté 46 points en 63 matchs au sein du club-école du Lightning de Tampa Bay en 2017-2018. Il a élevé son jeu d’un cran lors des séries, amassant neuf points en six rencontres. Peca n’a pas mal paru lorsque le Lightning a fait appel à lui durant la saison, inscrivant cinq points, dont deux buts, en 10 matchs.

D'autres cartes cachées : Luca Sbisa, Matt Calvert, Blake Comeau, Antoine Roussel, Chris Kunitz.